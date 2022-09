Fidaf. CIF9: Su il sipario!

Riparte nel weekend il Campionato Italiano a 9 Giocatori. Quarantuno squadre a caccia del titolo, vinto nel 2019 dai Redskins Verona. Ben 18 le partite in programma per questa prima giornata di Regular Season.

L’attesa è finita: da domani il football italiano tornerà in campo e, come ormai da tradizione, lo farà con il Campionato Italiano a 9 Giocatori, quello più partecipato e, probabilmente, anche più rappresentativo del nostro Paese, forte delle 41 squadre che, da nord a sud, cercano di promuovere questo sport ad un livello tecnico in costante crescita.

Nove i gironi e regole invariate rispetto alla passata stagione, con 123 partite totali in Regular Season, che si concluderà il 16-17 maggio. I gironi da 4 affronteranno partite di andata e ritorno, mentre quelli da 5 giocheranno le ultime due partite di regular season ‘ad orologio’. Ai Playoff andranno le prime 24 squadre classificate (le prime due di ogni girone oltre alle 4 migliori terze classificate), suddivise come da tradizione in due Conference separate: Nord e Sud, ciascuna con 12 teste di serie. Per ogni Conference, poi, le prime 4 squadre andranno direttamente ai quarti di finale, mentre le altre 8 si affronteranno nel turno di Wild Card.

I primi a partire saranno Doves Bologna e Ravens Imola, con il derby tutto emiliano in scena sabato, alle 15.00 al C.S. Bernardi (ex Lunetta Gamberini di Bologna). Sono 6 le partite che si giocheranno domani, mentre il weekend si concluderà con il derby capitolino di domenica (kick off ore 16.00) tra Legio XIII Roma e Minatori Audace 1919 Roma Sud.

Questa prima giornata di Campionato, inoltre, sarà interamente dedicata al ricordo di Mauro Picchio, indimenticabile figura di riferimento per tutto il mondo arbitrale italiano e storico rappresentante del football piemontese, scomparso questa settimana. Su tutti campi verrà osservato un minuto di silenzio prima del kick off.

Questo il programma completo, con i link alle prime due dirette streaming della stagione a cura, rispettivamente, di Predatori GdT e FIDAF TV:

Sabato, 22 febbraio

Doves Bologna vs Ravens Imola h. 15.00

Sirbons Cagliari vs Crusaders Cagliari h. 18.00

Pretoriani Roma vs Steel Bucks Caserta h. 20.00

Mad Bulls Barletta vs Mida Achei Crotone h. 20.30 Diretta streaming Fidaf TV:

https://youtu.be/J_BMKZ3bET4

Razorbacks Piemonte vs Blitz Balangero h. 21.00

Rams Milano vs Wolverines Piacenza h. 21.00

Domenica, 23 febbraio

29ers Alto Livenza vs Muli Trieste h. 14.00

Navy Seals Bari vs Briganti Napoli h. 14.00

Titans Romagna vs Roosters Romagna h. 14.30

Vikings Cavallermaggiore vs Alfieri Asti h. 14.30

Leoni Basiliano vs Mexicans Pederobba h. 14.30

Guelfi Neri Firenze vs Trappers Cecina h. 14.30

Blue Storms Busto Arsizio vs Predatori GdT h. 15.00 Diretta streaming sul canale Twitch dei Predatori GdT: https://www.twitch.tv/predatori_tv/

Alligators Rovigo vs Hurricanes Vicenza h.15.00

Nuovi Grifoni Track & Football vs Steelers Terni h. 15.00

Eagles United Palermo vs Elephants Catania h. 15.15

Buccaneers Comacchio vs Angels Pesaro h. 15.30

Legio XXIII Roma vs Minatori Audace 1919 h. 16.00

Indirizzi campi sul sito Fidaf: https://www.fidaf.org/campionati/giornate.asp?id=133

Risultati LIVE e link diretti agli streaming sulla web app federale Gameday:

https://gameday.fidaf.org/