Life. Domani finalmente sarà Gameday!

Al via i Campionati di Prima e Seconda Divisione di Flag Football, con la prima giornata che vedrà in campo un totale di 21 squadre. La Fidaf e il football americano italiano ripartono da Marina di Ravenna, Pesaro, Roma e Albisola Superiore per scrivere una nuova e ci auguriamo vincente pagina della disciplina che ci vede attualmente occupare il posto di vice-campioni d’Europa.

L’attesa è finita: da domani il football americano italiano tornerà finalmente in campo in un campionato regolare e lo farà solo con qualche mese di ritardo rispetto al calendario ufficiale, consentendo al Flag Football di non cancellare dal calendario questo sfortunato 2020, diversamente da come invece ha dovuto fare il tackle. Grazie al lavoro della Federazione e alla grande collaborazione di tutte le squadre e della Liff (la Lega Italiana Flag Football), domani prenderanno il via i Campionati di Prima e Seconda Divisione, con un totale di 28 squadre regolarmente iscritte.

PRIMA DIVISIONE SCARICA IL DELLA CALENDARIO 2020 PRIMA DIVISIONE

Sono 9 le squadre iscritte (65ers Arona, Marines Lazio, Hedgehogs Boschetto, Leoni Basiliano, Raiders Roma, Red Tigers Ortona, Refoli Trieste, Warriors Bologna e X Men Correggio), che verranno raggruppate in un classico girone all’italiana. Quattro le giornate di Regular Season: 20 settembre, 26-27 settembre, 10-11 ottobre e 18 ottobre), con ogni squadra chiamata a disputare 16 partite. Al termine della stagione regolare, le prime 6 squadre classificate si sfideranno nel Final Bowl, che si terrà nel weekend del 31 ottobre/1 novembre e che assegnerà lo scudetto, oggi saldamente cucito sulle maglie degli Arona 65ers. Saranno probabilmente ancora i piemontesi la squadra da battere, anche se ripetersi sarà difficile, considerato che molte squadre si sono rafforzate anche grazie all’inserimento di diversi giocatori provenienti da tackle, stanchi del “digiuno” forzato e pronti a dare battaglia in campo. Leoni Basiliano e soprattutto Raiders Roma sembrano essere i team più attrezzati per ambire al titolo, con questi ultimi che schiereranno in campo Jordan Bouha, probabilmente il giocatore di maggior talento dell’intero campionato. Da non sottovalutare neanche i Marines Lazio, che si sono rinforzati in maniera importante con gli innesti di Lorenzo Scaperrotta, Andrea Sollevanti e Matteo Marenda.

L’intero Campionato di Prima Divisione si disputerà a Marina di Ravenna, sul campo dei Roosters Romagna, che forniranno anche l’ampio supporto logistico necessario allo svolgimento delle gare in totale sicurezza e secondo i Protocolli emessi dalla Federazione.

Le premesse sono elettrizzanti e tutti noi ci auguriamo di poter assistere ad un campionato di livello elevatissimo. E se per ora non sarà ancora possibile seguire i Bowl dal vivo, ci penseranno le telecamere di Fidaf TV a regalare emozioni agli appassionati: sulla pagina Facebook dedicata alla TV federale, infatti, sarà possibile per la prima volta seguire in diretta streaming una partita per turno di gara. Questo il programma:

- X-Men Correggio vs Warriors Bologna alle 10:30

- Marines Lazio vs Refoli Trieste alle 11:50

- Tigers Ortona vs Hedgehogs Boschetto alle 13:10

- 65ers Arona vs Leoni Udine alle 14:30

- Marines Lazio vs Refoli Trieste alle 15:50

SECONDA DIVISIONE SCARICA IL CALENDARIO 2020 SECONDA DIVISIONE

Sono 19 le squadre iscritte, suddivise in 3 gironi secondo criteri geografici:

Girone A

- Predatori Golfo del Tigullio

- Pirates Savona

- Minotaurs Torino

- Heroes Milano

- Hammers Monza Brianza

- Bengals Brescia

Girone B

- Thunders Trento

- Hogs Reggio Emilia

- Angels Pesaro

- Hunters Roma

- Bandits Caserta

- 82ers Napoli

Ogni squadra affronterà 2 volte gli altri team del proprio raggruppamento. Al termine del girone di ritorno, una volta definita la classifica, le squadre giocheranno 2 ulteriori partite secondo una formula "ad orologio" (quindi con la squadra che occupa la posizione immediatamente precedente e quella che occupa la posizione successiva).

La Regular Season si svilupperà in 4 tappe (20 settembre, 27 settembre, 11 ottobre e 18 ottobre).

Al termine della Regular Season le prime 2 squadre classificate si qualificheranno al Final Bowl.

Girone C

- Cardinals Palermo

- Caribdes Messina

- Eagles United Palermo

- Elephants Catania

- Liotri Catania

- Mustangs Palermo

- Sharks Palermo

In questo girone, ogni squadra affronterà 2 volte gli altri team del proprio raggruppamento. La Regular Season si svilupperà in 3 tappe (26-27 settembre, 11 ottobre e 18 ottobre). Al termine della Regular Season le prime 2 squadre classificate si qualificheranno al Final Bowl.

Anche quest'anno ci saranno 3 squadre che verranno promosse dalla Seconda alla Prima Divisione.

Pirates, Minotaurs, Angels ed Elephants sono le squadre che hanno i favori dei pronostici ma gli Heroes potrebbero essere una outsider da non sottovalutare.

La compagine milanese è forse la squadra più talentuosa dell'intera Seconda Divisione e quest'anno potrebbe aver risolto il problema legato alla lunghezza del roster, problematica che ne ha sempre impedito la definitiva consacrazione.

La Week 1 della Seconda Divisione, che si giocherà domani, domenica 20 settembre, vedrà in campo solo i Gironi A (ad Albisola Superiore, SV) e B (a Pesaro), mentre il Girone C esordirà il prossimo weekend.

Allacciate le cinture….domani, finalmente, sarà GAMEDAY!