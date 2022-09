Fidaf. Emozioni a non finire in prima divisione!

Terza giornata ricca di emozioni in Prima Divisione, con i Panthers che vincono all’overtime sui Guelfi e restano in vetta alla classifica, i Dolphins che si impongono sui Rhinos dopo una straordinaria rimonta e i Seamen che espugnano l’Alfheim Field di Bologna.

Il Campionato di Prima Divisione ci ha regalato un weekend straordinario, con partite combattute su almeno due dei tre campi coinvolti e con la ciliegina sulla torta della sfida tra Panthers e Guelfi finita all’overtime dopo 4 quarti assolutamente avvincenti. Ma partiamo dall’inizio.

Sono i Seamen ad aprire i giochi, fuori casa, all’Alfheim Field di Bologna, ospiti dei Warriors che arrivavano dalla bella vittoria contro i Ducks della scorsa settimana. I bolognesi fanno tutto quello che possono per contrastare gli avversari, ma i Campioni d’Italia in carica ancora una volta dettano legge, con un gioco offensivo efficace e una difesa che, pur concedendo qualcosa, lascia la squadra sempre tranquilla e in pieno controllo. Il divario, all’half time, è già importante: 31 a 14 per Milano, con Bologna che, però, era riuscita a segnare per prima. Di Ismail Lamamra, Andrea Fiammenghi (2), Juan Flores Calderon (2) e Jordan Bouah i TD, con Stefano di Tunisi alle trasformazioni su calcio a portare il risultato finale sul 41 a 17. Per Bologna, a segno il sempre efficace Mattia Parlangeli.

La seconda partita giocata sabato è stata l’avvincente sfida tra Dolphins Ancona e Rhinos Milano, conclusa con la vittoria dei padroni di casa dopo una straordinaria rimonta maturata nella seconda metà dell’incontro. Sotto per 26 a 7 all’intervallo, i Dolphins che abbiamo visto tornare in campo sembravano un’altra squadra, capace di capitalizzare qualunque errore degli avversari, per poi schiantarli con due TD nel terzo quarto di gioco e uno sul finale di partita, e con la difesa che non ha più concesso niente. A parziale discolpa di Milano, i tanti infortuni subiti e che li ha privati per la seconda parte dell’incontro di tutti e tre gli import. Dolphins, dunque, che si portano sul 2-0 e Rhinos alla seconda sconfitta consecutiva.

L’ultimo match del weekend è anche stato quello più bello e combattuto. Chi aveva dato i Guelfi per ‘cotti’ in partenza si è sbagliato di grosso, perché il coaching staff fiorentino, capitanato da Steve Hagen è riuscito in una sola settimana a rimescolare completamente le carte e a mettere in campo una squadra assolutamente competitiva. Il botta e risposta contro i Panthers è stato avvincente, con gli attacchi che hanno dato spettacolo, portando il match all’overtime. Corse, lanci, ritorni di KO direttamente in touchdown…si è visto di tutto in campo a Parma, oggi, con la bellezza di 75 punti messi a segno, per la gioia delle telecamere della RAI, che riprendevano la partita, oggetto della terza puntata del magazine “Fino all’Ultima Yard” (in programma giovedì 29/4 alle 15.30). A fare la differenza, alla fine, è stato il piede infallibile di Matteo Felli, autore anche del field goal che ha aperto le segnature del match. Autori dei TD per Parma Simone Alinovi (2), Tommaso Finadri e Alessandro Malpeli Avalli, con Reilly Hennessey a guidare ottimamente i giochi. Per i Guelfi, che hanno risposto praticamente ad ogni drive e con ritmi di gioco offensivo altissimi, il diciottenne Cosimo Casati (autore anche di un ritorno di kick off da 98 yard direttamente in meta!), Federico Carboni, Max Redfield e Gerard Johnson, con Andrea Fimiani protagonista sia nel gioco aereo che di corsa. La partita è stata, come anticipato, decisa all’overtime, con i Panthers che hanno segnato nel drive decisivo per il sorpasso: 41 a 34!

Questi, dunque, risultati ufficiali e classifica:

CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE – WEEK 3

Dolphins Ancona vs Rhinos Milano 29-26

Warriors Bologna vs Seamen Milano 17-41

Panthers Parma vs Guelfi Firenze 41-34

CLASSIFICA

Panthers Parma 3-0

Dolphins Ancona 2-0

Seamen Milano 2-1

Rhinos Milano 1-2

Warriors Bologna 1-2

Guelfi Firenze 0-2

Ducks Lazio 0-2

Ph. Credits: @Alessandro Faggioli

