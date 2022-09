Fidaf. Inizio con il botto in seconda divisione!

Skorpions e Mastini a valanga, vittoria di misura per Reapers, Bengals e Vipers. Belle e convincenti Daemons, Giaguari e Venezia. Ecco il recap della prima giornata di Seconda Divisione

Prima giornata e già qualche fuoco di artificio in Seconda Divisione, con la prova di forza degli Skorpions Varese e dei Mastini Verona in trasferta contro, rispettivamente, Lions Bergamo e Sentinels Isonzo. Al netto dell’emozione di un esordio atteso per quasi due anni, il divario tecnico tra le contendenti è stato importante, soprattutto a Bergamo, dove il ‘blasone’ dei Lions lasciava pensare ad un match ben più combattuto. Sotto la guida importante di coach Holt, i varesini hanno dimostrato di essere una squadra solida e matura in ogni reparto, pronta sin da subito a lanciare il guanto di sfida per il titolo.

Ottimo esordio per i Mastini, che non concedono praticamente nulla agli avversari, dominando sia in attacco che in difesa, con un gran mix di giocate via terra e via aerea e una determinazione che sembra non aver risentito di questi lunghi mesi di stop. I Mastini, nel 2019, erano stati fermati ai quarti dagli Hogs: l’obiettivo di questo 2021 sembra, sin da subito, essere un altro…

Bellissima e combattuta la sfida tra Reapers Torino e Red Jackets Sarzana, combattuta colpo su colpo e chiusa dai torinesi con un solo punto di scarto, con le squadre a lungo in equilibrio e ancora in parità dopo metà incontro. A decidere la partita le tre trasformazioni messe a segno da Luca Brun, per una vittoria che per i Reapers è già storia.

Stesso discorso per il match più atteso, quello tra Hogs Reggio Emilia e Vipers Modena. Dopo un primo quarto di gioco di studio, con le difese in cattedra, i Vipers vanno al doppio vantaggio nel secondo quarto, per poi farsi raggiungere dagli avversari nella ripresa. Sul 14 pari, ci sono voluti i tempi supplementari per portare a casa la prima W di stagione, in una partita già di alto livello tra due squadre decisamente ben allenate.

Nuovo nickname, stessa determinazione per Venezia, che riesce nell’impresa di vincere in esterna la sfida contro i Campioni di CIF9 dei Redskins Verona. Ci è riuscita di misura, ma senza concedere nulla ai quotati avversari e oggi ha tutti i motivi per festeggiare questo esordio in Seconda Divisione.

E’ stata battaglia vera al Mike Wyatt Field di Ferrara tra Aquile e Bengals Brescia, con questi ultimi che riescono ad avere la meglio, di esperienza, sui tanti giovani a roster nel team ferrarese, cui va il merito di averci provato fino all’ultimo. I parziali dei quattro quarti di gioco e lo scarto di soli 4 punti parlano chiaro: due frazioni a testa e un rincorrersi continuo fino al fischio finale.

Tutto facile, o quasi, in casa Daemons, cui serve un quarto per sbloccarsi contro i Frogs ed imporre il proprio efficace gioco offensivo. Tre TD pass per il QB di Cernusco, Minuti, su Petreni, Pulsinelli e Montana, due segnature su corsa di Nuzzi e risultato in ghiaccio senza troppi pensieri.

Entusiasmo alle stelle a Torino, per l’atteso ritorno in campo di Giaguari e Pirates, partita intensa e resa difficoltosa dalle tante penalità. Attacchi ancora da rodare, come sta accadendo in tutte le squadre e in tutti i campionati, ma meccanismi che ingranano mano a mano che il tempo scorre, con le difese a dominare per gran parte dell’incontro. Vincono i

Giaguari, all’esordio in questo Campionato dopo la decisione di non disputare la Prima Divisione, ma Pirates già decisamente in palla e per nulla arrendevoli di fronte ad un avversario che, sulla carta, faceva paura.

Per finire, desideriamo nuovamente ringraziare tutte le squadre per aver consentito agli appassionati di seguire TUTTE le partite in programma via streaming: uno sforzo collettivo che, ne siamo certi, porterà i suoi frutti in termini di visibilità a tutto il movimento italiano.

Risultati ufficiali:

CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE – WEEK 1

Sentinels Isonzo vs Mastini Verona 0-40

Reapers Torino vs Red Jackets Sarzana 21-20

Lions Bergamo vs Skorpions Varese 0-51

Hogs Reggio Emilia vs Vipers Modena 14-21

Redskins Verona vs Venezia AFT 0-14

Aquile Ferrara vs Bengals Brescia 26-30

Daemons Cernusco vs Frogs Legnano 35-0

Giaguari Torino vs Pirates Savona 28-8

Classifiche: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: @Nando Wing Photography