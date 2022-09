Fidaf. Penultima giornata di Regular Season in seconda divisione e Cif9

I Campionati di Seconda Divisione e CIF9 stanno giungendo al termine della stagione regolare, con le ultime due giornate prima dei play off. Stagione breve, ma intensa quella che le squadre stanno affrontando, con tanti spunti su cui lavorare per ripartire alla grande nel 2022 quando, ce lo auguriamo tutti, si potrebbe tornare alla piena normalità. Ecco il programma del weekend, che vedrà finalmente il ritorno del pubblico sugli spalti.

Week 8 in Seconda Divisione, che significa penultima giornata di regular season e qualche situazione ancora incerta, soprattutto nei gironi B e D dove Daemons Cernusco e Saints Padova potrebbero ancora modificare la composizione della classifica ed appaiare in vetta, rispettivamente, Skorpions Varese e Mastini Verona (già comunque certamente qualificati alla fase successiva). Per riuscirci, però, servirà vincere proprio gli scontri diretti questo weekend e, dunque, ci aspettiamo grande spettacolo sia sul campo di Cernusco sul Naviglio che su quello di Verona. Matematicamente già ai play off anche i Giaguari Torino e i Vipers Modena, primi dei rispettivi gironi, mentre resta aperta la corsa al secondo posto: i Red Jackets Sarzana, battendo proprio i Giaguari domenica al Primo Nebiolo, potrebbero blindare la seconda posizione, perdendo però scoprirebbero il fianco ai Reapers Torino, impegnati in casa contro i Pirates Savona e in vantaggio sui Red Jackets in virtù della vittoria nel match di andata. Anche i Pirates, però, sono ancora in corsa, avendo vinto la partita di andata contro i Reapers…Insomma, situazione tutt’altro che scontata in questo girone! Alle spalle dei Vipers nel Girone C, invece, troviamo Hogs Reggio Emilia e Bengals Brescia a pari punti, con 2 vittorie e 2 sconfitte in stagione e chiamate allo scontro diretto proprio sabato sera. Saranno due giornate da ‘passarella finale’, invece per Frogs Legnano, Aquile Ferrara, Venezia A.F.T. e Sentinels Isonzo, che cercheranno probabilmente di chiudere questa strana stagione puntando sulla crescita tecnica, importante in chiave Campionato 2022.

Penultima giornata della stagione regolare anche in CIF9 dove, lo ricordiamo, passeranno alla fase successiva le prime classificate di ogni girone e le sei migliori seconde. E se nei gironi A, F, G, I e L la qualificazione è pressoché certa per Elephants Catania, Roosters Romagna, Blitz Balangero, Giants Bolzano e Leoni Basiliano, tutto ancora può ancora succedere negli altri gironi, con la necessità per le seconde del ranking di arrivare ad un record di almeno 2 vittorie e 2 sconfitte per poter aspirare a continuare la corsa al titolo. Particolarmente equilibrato e, per questo, avvincente il girone C, che però riposerà questo weekend per giocarsi tutto all’ultima giornata. Questa Week 7 avrà un epilogo mercoledì 9 giugno, con il remake del derby di Week 6 tra Pretoriani Roma e Legio XIII, sospeso per un guasto all’impianto di illuminazione lo scorso weekend. Il Giudice Sportivo ha deciso per il rifacimento della partita, annullando quindi il risultato parziale ottenuto sul campo (34 a 18 a favore dei Pretoriani) e rischedulando il match a metà della prossima settimana.

La novità più bella del weekend, però, è il ritorno del pubblico sugli spalti: stadi aperti ma numeri contingentati e, quindi, invitiamo gli appassionati ad informarsi con gli home team prima di recarsi allo stadio per verificare la disponibilità di biglietti e posti.

Questo il programma ufficiale:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 8

Sabato, 5 giugno

Aquile Ferrara vs Vipers Modena h. 17.00

Hogs Reggio Emilia vs Bengals Brescia h. 17.00

Lions Bergamo vs Frogs Legnano h. 18.00

Mastini Verona vs Saints Padova h. 20.00

Sentinels Isonzo vs Venezia AFT h. 20.00

Reapers Torino vs Pirates Savona h. 21.00

Domenica, 6 giugno

Giaguari Torino vs Red Jackets Sarzana h. 15.30

Daemons Cernusco vs Skorpions Varese h. 16.00

Approfondimenti sul sito di Seconda Divisione: https://2divisione.fidaf.org/

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – TROFEO PAOLO CROSTI – Week 7

Sabato, 5 giugno

Eagles Salerno vs Mad Bulls Barletta h. 20.30

Doves Bologna vs Roosters Bologna h. 21.00

Guelfi Neri Firenze vs West Coast Raiders Toscana h. 21.00

Domenica, 6 giugno

Pretoriani Roma vs Crusaders Cagliari h. 12.00

Hurricanes Vicenza vs Thunders Trento h. 15.00

Giants Bolzano vs Mexicans Pederobba h. 15.30

Braves Bologna vs Ravens Imola h. 16.00

Mercoledì, 9 giugno

Pretoriani Roma vs Legio XIII Roma orario da definire

Approfondimenti sul sito del CIF9: https://www.terzadivisione.com/

Palinsesto streaming su LIVE ZONE al link: https://1divisione.fidaf.org/live-zone/

Risultati LIVE e link diretti agli streaming: gameday.fidaf.org