Fidaf. Prima divisione al kick off il 10/11 aprile

Il tanto atteso Campionato di Prima Divisione prenderà il via nel weekend del 10/11 aprile, con 7 squadre a contendersi il titolo. Otto le giornate di Regular Season e prime quattro squadre ai playoff. L’Italian Bowl è fissato per il 17 luglio, con sede ancora da definire.

Definito il calendario del Campionato di Prima Divisione, che partirà il weekend del 10/11 aprile con 7 squadre al via. A contendere il titolo ai Seamen Milano, ci saranno Dolphins Ancona, Ducks Lazio, Guelfi Firenze, Panthers Parma, Rhinos Milano e Warriors Bologna. Come già comunicato, rinunciano invece alla massima serie Giaguari Torino (che disputeranno il Campionato di Seconda Divisione) e Giants Bolzano (che ripartono dal CIF9).

Otto le giornate di Regular Season (6 + 2 in fase orologio), con le prime 4 squadre classificate che accederanno ai Playoff, previsti il 4 luglio. L’Italian Bowl, la finalissima

del Campionato Italiano di Prima Divisione, si giocherà invece il 17 luglio, con sede ancora da definire.

Pronti regolamento e protocolli, con gli stadi che certamente resteranno vuoti nelle prime giornate ma che ci auguriamo possano tornare ad accogliere il pubblico nell’arco della stagione. Importante la collaborazione siglata tra la FIDAF e Federlab Italia per l’escuzione, l’analisi e la refertazione dei tamponi rinofaringei previsti dai protocolli relativi al Covid 19. Grazie agli accordi con il CONI, infatti, anche le nostre affiliate potranno godere di speciali tariffe agevolate per una serie di servizi indispensabili per il regolare svolgimento delle partite di Campionato.

Questo il calendario delle prime 7 giornate:

10/11 aprile

SEAMEN Milano vs PANTHERS Parma

RHINOS Milano vs WARRIORS Bologna

DUCKS Lazio vs DOLPHINS Ancona

17/18 aprile

WARRIORS Bologna vs DUCKS Lazio

PANTHERS Parma vs RHINOS Milano

GUELFI Firenze vs SEAMEN Milano

24/25 aprile

DOLPHINS Ancona vs RHINOS Milano

WARRIORS Bologna vs SEAMEN Milano

PANTHERS Parma vs GUELFI Firenze

1/2 maggio

SEAMEN Milano vs DOLPHINS Ancona

RHINOS Milano vs DUCKS Lazio

GUELFI Firenze vs WARRIORS Bologna

8/9 maggio

SEAMEN Milano vs RHINOS Milano

PANTHERS Parma vs DOLPHINS Ancona

GUELFI Firenze vs DUCKS Lazio

15/16 maggio

DOLPHINS Ancona vs WARRIORS Bologna

RHINOS Milano vs GUELFI Firenze

DUCKS Lazio vs PANTHERS Parma

22/23 maggio

DOLPHINS Ancona vs GUELFI Firenze

WARRIORS Bologna vs PANTHERS Parma

DUCKS Lazio vs SEAMEN Milano

Poco più di un mese e sarà…GAMEDAY!