Fidaf. Prima divisione: stretta finale in Regular Season

Ultime due giornate di regular season in Prima Divisione e ‘fase ad orologio’ che sabato 5 giugno vedrà in campo Guelfi Firenze e Warriors Bologna, attualmente quarta e quinta classificate. Per entrambe, vietato sbagliare se si vuole sperare di accedere ai Play Off.

Dopo la bye week della scorsa settimana, sabato tornano in campo le squadre di Prima Divisione, seppur per una sola partita, ovvero lo scontro tra Guelfi Firenze e Warriors Bologna, primo match della cosiddetta ‘fase ad orologio’ che, la prossima settimana concluderà la regular season, assegnando le prime quattro posizioni nel ranking.

Le due squadre si trovano attualmente in quarta e quinta posizione, con un record negativo di 2 vittorie e 4 sconfitte, con i Guelfi che precedono i Warriors in virtù della vittoria nello scontro diretto dello scorso 1 maggio. Allora fu una partita a senso unico, con i bolognesi incapaci di trovare un modo per fermare l’attacco gigliato, autore di una prestazione monstre con 41 punti e statistiche di assoluto rilievo anche in difesa. Solo 12, infatti, i punti concessi ai Warriors e partita mai in discussione. E’ passato però un mese da quell’incontro e, nel frattempo, i guerrieri bolognesi hanno vinto la sfida in esterna contro i Dolphins e poi perso contro la capolista, i Panthers Parma. Firenze ha travolto i Rhinos al Vigorelli, ma poi ha rocambolescamente perso il match contro Ancona per un punto….una stagione da montagne

russe, insomma, che, però, ha reso questo Campionato ancora più appassionante. A parte le prime due posizioni, infatti, blindate da Panthers e Seamen, lo scenario è totalmente aperto e tutto può ancora succedere.

Ai Play Off passano le prime quattro squadre classificate, quindi da ora in poi è vietato sbagliare: Dolphins, Ducks e Rhinos avranno un turno di riposo in più e questo va tenuta in debita considerazione, soprattutto in vista degli scontri diretti in programma il 12 e 13 giugno, con il remake della sfida tra Dolphins e Guelfi, ad Ancona e tra Warriors e Ducks, a Bologna.

La bellissima novità è che, finalmente, il pubblico potrà tornare allo stadio, seppur contingentato, e dunque gli atleti in campo potranno ricominciare a respirare quell’inebriante aria che solo un gameday sa regalare.

Per chi non potrà essere presente, però, confermiamo che i Guelfi trasmetteranno LIVE la partita sul loro canale Twitch, quindi l’appuntamento per tutti è sabato, 5 giugno, alle ore 15.00.

Punteggi LIVE e link diretto allo streaming anche sulla web app federale Gameday: gameday.fidaf.org

Ph. Credits: @Giulio Busi