FIN Sardegna: ritornano le gare importanti con la due giorni di Lu Fangazzu a Sassari

CAGLIARI, 3 AGOSTO 2020 - Nonostante sia infrasettimanale non ha lasciato per nulla a disagio il gran numero di agonisti vogliosi di ripresa. Questa mattina a Sassari, presso l’impianto all’aperto di Lu Fangazzu è partita la due giorni dedicata ai Campionati Italiani di categoria su base regionale vasca lunga.

Il comitato FIN Sardegna, coordinato da Danilo Russu non ha esitato neanche un attimo nell’applicare le indicazioni arrivate dalla federazione nazionale. Fino alla serata di martedì 4 agosto 2020 si assegneranno sia i titoli regionali, sia quelli nazionali che verranno calcolati mediante classifica a distanza.

Tra Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores stanno partecipando 230 nuotatori, di cui 114 maschi e 116 femmine. Il numero di atleti gara, cioè il di coloro che prenderanno parte a più specialità (stile libero, dorso, farfalla, rana) delle 35 in cartellone, sale a 832.

Di seguito le società aderenti alla manifestazione: Accademia Sportiva Olbia, Acquasport, Esperia, Frog, Green Alghero, Olbia Nuoto, Promogest, Rari Nantes Cagliari, Sporter, Sport Full Time, Antares, Sixti Nuoro.

E’ arrivato tutto in maniera inaspettata – dichiara Danilo Russu - perché non pensavamo che si potesse ripartire. Il merito va al lavoro svolto dal presidente nazionale Paolo Barelli che ha fatto il possibile affinchè si riprendesse l’attività in vasca”.

Dai numeri si evince come la Sardegna abbia risposto alla grande: “Sinceramente mi attendevo numeri più bassi – continua Russu - anche perché molti atleti non hanno la possibilità di allenarsi regolarmente per via delle piscine chiuse. Di sicuro è un segnale positivo che fa trasparire la voglia di ripartenza sia delle società, sia dei tecnici, ma soprattutto degli atleti”.

Un altro appuntamento importante sarà la tappa nazionale del trofeo Sette Colli, gara internazionale che è stata allargata anche come fase nazionale: si terrà a Roma dal 12 al 14 agosto 2020 a Roma e vi parteciperanno gli atleti sardi che hanno ottenuto il tempo minimo per accedere ai Campionati Italiani.