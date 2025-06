Finale Playoff Serie B: terna arbitrale definita in vista per Spezia-Cremonese

Tempo di lettura: ~3 min

Finale playoff Serie B: Colombo designato per Spezia-Cremonese, si decide l'ultima promossa

Tutto pronto per l'ultimo atto della stagione di Serie BKT 2024/2025. Domenica 1o giugno alle 20:30 lo stadio Alberto Picco di La Spezia ospiterà la finale di ritorno dei playoff tra Spezia e Cremonese, una sfida che decreterà l'ultima squadra promossa nella massima serie. L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha ufficializzato la designazione arbitrale per questa partita cruciale: sarà l'internazionale Andrea Colombo a dirigere l'incontro.

Colombo sarà assistito da Valerio Carbone e Costanzo Perrotti, mentre il quarto uomo sarà Antonio Collu. In sala VAR opereranno Marco Di Bello e Daniele Paterna in qualità di AVAR. Una squadra di assoluto livello per garantire la massima regolarità e correttezza in una gara che si preannuncia carica di tensione e significato.

Spezia e Cremonese, tutto in 90 minuti

Dopo lo 0-0 dell'andata, il destino delle due formazioni è ancora completamente aperto. La Cremonese di Giovanni Stroppa e lo Spezia di Luca D'Angelo si giocheranno l'intera stagione in una notte che promette emozioni forti. Nessuna delle due squadre parte avvantaggiata e il regolamento prevede che, in caso di ulteriore parità dopo i tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari e, se necessario, con i calci di rigore.

Giudice Sportivo: nessuno squalificato

In vista della finale di ritorno, buone notizie per entrambi gli allenatori. Come riportato dal Comunicato Ufficiale n. 220 della Lega B, il Giudice Sportivo non ha squalificato nessun calciatore dopo la gara di andata. Entrambe le squadre, dunque, potranno contare sulle loro rose al completo. Va segnalata, tuttavia, un'ammenda di 2.000 euro comminata allo Spezia per il lancio di un fumogeno al 15o minuto del primo tempo.

Sul fronte disciplinare, alcuni giocatori sono stati ammoniti nella partita d'andata, ma essendo alla prima sanzione non subiranno squalifiche. Tra questi, figurano Paulo Daniel Dentello Azzi per proteste, mentre per comportamento scorretto nei confronti degli avversari sono stati ammoniti Valentin Antov, Michele Collocolo e Charles Pickel per la Cremonese, e Filippo Bandinelli, Francesco Cassata e Adam Nagy per lo Spezia.

Ultimi dettagli prima della sfida decisiva

La tensione cresce ora dopo ora. I tifosi delle due squadre si preparano a un vero e proprio spareggio con in palio l'ambitissima promozione in Serie A. Al Picco ci sarà il tutto esaurito: l'ambiente sarà incandescente, ma il compito degli arbitri sarà quello di mantenere la calma e far sì che a parlare sia solo il campo.

La serata del 1o giugno promette di entrare nella storia per una delle due squadre. Chi riuscirà a coronare il sogno e a tornare nella massima serie? Il verdetto arriverà solo dopo 90 (o forse 120) minuti di pura passione.

