Fiorello Analizza il futuro della televisione italiana: dalle possibili novità Rai all'appoggio a Sigfrido Ranucci.

ROMA, 08 NOV. - Nella rassegna stampa quotidiana di Fiorello a Viva Rai2! non poteva mancare un focus sui palinsesti Rai e sulle possibili novità in arrivo.

"A Insinna 'L'Eredità' di Insegno, idea Baricco per il dopo Augias.

Ma io dico: Rai, siete pazzi? State prendendo un pluri-laureato, uno scrittore? Ci stiamo liberando della cultura e adesso la fate tornare?", ha ironizzato lo showman che aveva già scherzato nei giorni scorsi sulla caduta del livello culturale della tv pubblica dopo l'addio di figure di rilievo. "Mi dicono Insegno verso La7, la rete più corta del telecomando: farà 'Il Mercante al Museo'", ha aggiunto.

E ancora un riferimento all'audizione di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, in commissione di Vigilanza: "Chiedo di non toccare Ranucci, qualsiasi cosa abbia detto o abbia fatto.



Se ci levate anche Ranucci da Rai3 è finita. Sigfrido, noi siamo con te: vai lì e fatti sentire. Io sono con lui, a prescindere", ha concluso.

Spazio anche alla satira politica: "Meloni ieri ha incontrato Rama per la questione migranti, c'è intesa per due centri in Albania. L'opposizione protesta e dice 'faranno dei lager'".

"Sicuramente in Albania - la chiosa dello showman - staranno meglio di come si sta negli stabilimenti Amazon nel periodo di Natale...".