Fiorita: nella notte di Natale su Raiuno una vetrina speciale anche per Catanzaro Nota del sindaco Nicola Fiorita.

"Il volto positivo di Catanzaro, attraverso le sue eccellenze professionali, avrà una vetrina prestigiosa nel programma che andrà in onda nella notte di Natale su Rai Uno, "Nella memoria di Giovanni Paolo II". A idearlo e condurlo dopo diciotto edizioni è Domenico Gareri, che della comunicazione a fini sociali ha fatto una propria mission e che ha esportato sulla prima rete nazionale un progetto nato e cresciuto, con orgoglio, a Catanzaro.



Non posso che esprimere il mio plauso per la tenacia e la fedeltà con cui la Life Communication, lo stesso Domenico e Mariella Manna hanno portato avanti nel tempo un evento rimasto fortemente legato al nostro territorio. Dopo dieci anni consecutivi dalla prima messa in onda nazionale, inoltre, anche la regia è firmata da un altro catanzarese come Domenico Riccelli.



Come non segnalare, poi, la presenza di altre eccellenze regionali come il maestro Filippo Arlia e l'Orchestra filarmonica della Calabria, con cui Catanzaro ha stretto un rapporto importante ai fini dell'insediamento del Conservatorio musicale nel Capoluogo. Non posso, quindi, che rivolgere l'invito a tutti i miei concittadini a sintonizzarsi su Rai Uno alle 00.25 circa per seguire l'evento arricchito da artisti e testimoni speciali come Noa, Morgan, Marco Tardelli".