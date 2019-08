Firenze: gravi le condizioni del bimbo caduto dalla finestra di un agriturismo.

FIRENZE 19 AGOSTO – Sono ancora critiche le condizioni fisiche del bambino di due anni e mezzo che questa mattina è precipitato nel vuoto per sei metri.

La famiglia del piccolo, di origine inglese, aveva deciso di passare le vacanze estive in Italia, più precisamente a Firenze, alloggiando in un agriturismo di Montespertoli. Proprio in queste stanze, secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, è avvenuto il tragico incidente.

Il bimbo si trovava nella camera della sorellina di 5 anni dove, per gioco, stava saltellando su un lettino posizionato vicino alla finestra che in quel momento era aperta. Nel mentre pare abbia perso l’equilibrio, cadendo proprio in direzione della finestra e finendo con tutto il peso sulla zanzariera che non ha retto rompendosi e provocando così la caduta del bambino nel vuoto per 6 metri .

La sorella ha subito avvisato ai genitori che hanno tempestivamente avvertito i soccorsi.

Sul posto i soccorritori sanitari del 118 hanno stabilizzato il piccolo dandogli le prime cure. A causa però dei gravi traumi provocati dall’impatto con il terreno, i medici sono stati costretti a richiedere il trasporto immediato in elisoccorso in codice rosso presso l’ospedale pediatrico Meyer nel capoluogo toscano dove la prognosi rimane riservata.





Fonte immagine: umbria24.it



Gianpaolo Isoldi