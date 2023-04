Fish Calabria, soddisfazione per il corso "Costruire durante Noi il Dopo di Noi"

Il percorso formativo si è svolto su ZOOM e ha registrato 170 iscritti. La media delle presenze in collegamento è stata dell’88%, altri hanno seguito le lezioni in differita perché gli orari coincidevano con quelli di lavoro. Tanti i ringraziamenti e le attestazioni di soddisfazione.

Avvio del corso - Da giovedì 23 marzo a lunedì 3 aprile si è svolto il corso Costruire durante Noi il Dopo di Noi. L’evento formativo, suddiviso in quattro appuntamenti, è stato organizzato in seno al progetto [email protected] realizzato dall’Ats formata da FISH Calabria ODV, Associazione Prader Willi, Associazione La Spiga e Coordinamento Regionale Alogon e con la collaborazione dell’ANFFAS Coordinamento Calabria.

La partecipazione - Fin dal primo incontro, focalizzato sull’intervento Persone con disabilità adulte e il nuovo welfare con lo sguardo al futuro di Giampiero Griffo, presidente di Disabled Peoples International Italia, la partecipazione è stata alta e sentita. L’elevato numero di corsisti ha dato prova che c’è una vera e propria sete di formazione circa le tematiche legate alla disabilità. Soprattutto per quel che concerne la gestione del Dopo di Noi, l’attenzione è viva.

Ancora una volta FISH Calabria ha saputo intercettare una questione delicata che necessitava di un focus approfondito e ha tradotto questa esigenza in un percorso formativo breve ma ricco di stimoli e informazioni. Anche le giornate successive hanno fatto registrare una buona partecipazione da parte dei corsisti, i quali hanno potuto approfondire aspetti importanti circa la costruzione del Dopo di Noi.

Ricordiamo, a tal proposito che il secondo appuntamento del corso è stato dedicato agli interventi dello psicologo e matricista Matteo Romio e della psicologa Marina Galati, direttrice dell’associazione Comunità progetto sud; il primo ha parlato del progetto individuale, contestualmente la seconda ha affrontato la questione inerente al budget di progetto. Su Co-abitazioni, progetti individuali, budget di progetto ha poi relazionato il presidente della cooperativa sociale ANFFAS “Come Noi”, Marco Bollani.

E hanno fatto il punto concludendo i lavori Rosaria Duraccio, consigliera di DPI Italia, con un intervento su Cohousing - Il Dopo di Noi – Una esperienza realizzata al sud, e Nunzia Coppedé, presidente FISH Calabria, con la riflessione FISH coordinamento dei lavori e conclusioni del percorso formativo. I video e le slide delle lezioni sono disponibili sul sito web della FISH Calabria www.fishcalabria.org cliccando su formazione ed entrando nell’area anno 2023.

Verso il futuro - Alla luce degli ottimi risultati ottenuti col corso appena concluso, si prospettano all’orizzonte nuovi e sempre stimolanti appuntamenti con la formazione. L’evento ha infatti messo in evidenza la necessità di far chiarezza su alcuni temi le cui matasse normative e gestionali non sono sempre facili da sciogliere.

Progetto [email protected] - Il corso Costruire durante Noi il Dopo di Noi fa parte delle attività ideate nel solco del progetto [email protected]. Si ricorda, inoltre, che quest’ultimo è stato realizzato grazie ai fondi ottenuti ai sensi del Rep. n. 13281 DEL 07/12/2022 - Progetti di rilevanza locale promossi da organizzazione di volontariato o da APS, ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.LGS.N. 117/2017, Codice del Terzo Settore. Fondi ADP 2019, 2020, 2021. Il progetto ha già mosso i primi passi sul fronte della consulenza. Sul sito https://www.fishcalabria.org/informbility/ è infatti possibile consultare le schede informative.