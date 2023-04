Flag Football: la prima volta dei Crusaders Cagliari nell'under 13

CAGLIARI, 22 APRILE 2023 - I Crusaders raggiungono il pianeta Flag Football dando vita ad un’inedita novella sportiva che si spera si possa dipanare su molteplici rivoli, come quelli attraversati dalla squadra ammiraglia.

A Roma i crociatini calano impegno ed entusiasmo nel primo Bowl di tutti i tempi affrontando le due formazioni della prestigiosa franchigia capitolina dei Legio XIII.

C’è sempre più interesse attorno alla disciplina che ha come filosofia basilare quella di evitare i contatti e nell’ambito dell’under 13 quest’anno si è avuto non a caso un incremento delle iscrizioni (24). Inoltre la Federazione Europea sta facendo in modo che al più presto il Flag approdi nell’orbita olimpica.

Tanti i plausi giunti dalla FIDAF (Federazione Italiana di American Football) indirizzati alla Sardegna che si affaccia a questa competizione anche con l’altra società cagliaritana, quella dei Sirbons, anch’essa inclusa nello stesso girone dei Cru (F).

“Abbiamo voluto fare le cose in grande – commenta soddisfatto il presidente Emanuele Garzia – e grazie al lavoro meticoloso intrapreso in tre scuole ne è uscita fuori una squadretta formata da atleti nati tra il 2010 e il 2013, eccezion fatta per la fuori quota Vittoria Brigitte, nata nel 2009 e proveniente dall’Istituto Leonardo da Vinci di Decimomannu, assieme ai suoi compagni Marco Loi e Riccardo Cosseddu”.

Lo staff della franchigia nero rosso argento ha operato assiduamente anche presso l’Istituto ad indirizzo sportivo Porcu-Satta di Quartu S. Elena e l’Istituto Comprensivo di Su Planu (Selargius). Tra i protagonisti anche Giovanni Pisu, figlio del ricevitore Matia, unico giocatore sardo approdato nel giro della Nazionale Italiana. Il più piccolo della compagnia si chiama Emanuele Mattia Loche e poi c’è Ettore Spiga, nipote del presidente. Le lezioni di flag sono coordinate dall’allenatore americano abilitato Tim Tobin, che poi è anche l’head coach della prima squadra. Con lui operano i suoi atleti Riccardo Pili e Jacopo Felice Rubechini che hanno anche seguito il corso per aiutare gli arbitri nel corso delle gare ufficiali. La mission della società campidanese è presto detta: “Vorremmo che i ragazzi si divertano e si appassionino a questo nuovo sport – conclude Garzia - perché l’agonismo viene dopo. Se poi arrivasse il risultato, saremmo ancora più contenti e soddisfatti per il lavoro svolto”.

PARLA IL VICE PRESIDENTE SERGIO ANDREA MELONI, RESPONSABILE DEL FLAG: “IL DIVERTIMENTO PRIMA DI OGNI ALTRA COSA”

A 48 anni aveva ancora tanta voglia di giocare ma il regolamento glielo ha impedito e anche per Sergio Andrea Meloni l’ora del pensionamento arrivò a malincuore. Con una passione grande così era difficile che abbandonasse il giro e dalle stagioni successive dà sempre una mano concreta in mezzo al campo, durante gli allenamenti, anche perché il leggendario qb ha esperienza da vendere e chi si affaccia in questo modo rimane a bocca aperta nell’ascoltare le sue avventure trentennali tra i campi di tutta Italia.

Inoltre ha deciso di seguire con maggiore accuratezza il neonato settore giovanile. “Siamo molto orgogliosi di questa prima volta dell’under – ammette “SAM” – e i ragazzi appaiono contenti di aver intrapreso un’esperienza piacevole, sebbene non ne conoscano ancora bene tutte le sfaccettature. Ma piano, piano stanno apprezzandola sempre più. Non ci aspettiamo grossissimi risultati dall’esordio capitolino, ma ci renderebbe assai appagati sapere direttamente da loro che si sono divertiti. E spero palesino la volontà di proseguire fino alla fine della stagione ma soprattutto negli anni a venire. Quindi ciò su cui puntiamo è una costante e maggiore affezione al Flag; se poi riuscissero a coinvolgere anche i loro compagni di scuola e amici, sarebbe una grande conquista. Il nostro sogno è di curare un vivaio capace di rinnovarsi anno dopo anno”.

Si congeda con una segnalazione alle avversarie laziali: “Tutti i nostri atleti sono molto volenterosi e si applicano tanto, ma siamo molto curiosi di vedere all’opera Vittoria Brigitte Passiu Basciu, bravissima atleta che negli allenamenti fa vedere cose interessanti. Se l’emozione non le gioca brutti scherzi dovrebbe rappresentare la nostra punta di diamante”.

LA SQUADRA

GIOCATORI

Ettore Spiga numero maglia 1, Emanuele Mattia Loche 8, Riccardo Cosseddu 10, Vittoria Brigitte Passiu Basciu 11, Marco Loi 33, Giovanni Pisu 36.

STAFF

Emanuele Garzia (presidente)

Tim Tobin (allenatore)

Sergio Andrea Meloni (responsabile under 13)

Giulia Congia (dirigente-fotografa)

Riccardo Pili (aiuto arbitro)

Jacopo Felice Rubechini (aiuto arbitro)

