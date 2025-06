Floriano Noto e l’abbraccio eterno al popolo giallorosso: «Catanzaro è un amore che non tramonta»

Tempo di lettura: ~4 min

Il messaggio di Floriano Noto: «Catanzaro, orgoglio di una città e di una tifoseria unica»

CATANZARO – In un calcio moderno spesso dominato da numeri e logiche di business, ci sono ancora storie capaci di restituire emozioni vere. Una di queste arriva direttamente dal cuore della Calabria, firmata da Floriano Noto, presidente dell'US Catanzaro 1929. A stagione conclusa, il massimo dirigente giallorosso ha scelto di rivolgersi direttamente alla tifoseria, con un messaggio carico di riconoscenza e passione, simbolo di un legame che va ben oltre il campo di gioco.

Il legame indissolubile tra Catanzaro e i suoi tifosi

«Non è tempo di rimpianti, ma di gratitudine», sembra voler dire Noto ai suoi tifosi. Un’annata intensa, fatta di emozioni forti, culminata con una partecipazione ai playoff che, nonostante l’amarezza dell’epilogo, ha lasciato un segno indelebile. Un cammino accompagnato in ogni momento da una tifoseria straordinaria: prima per presenze in trasferta, capace di superare piazze blasonate e di più grandi dimensioni.

Ma i numeri, da soli, non bastano a spiegare ciò che Catanzaro ha vissuto. È l’immagine del settore ospiti colorato di giallorosso fino all’ultimo minuto della stagione, è la voce che non si spegne nemmeno di fronte alla sconfitta, è la compostezza e il rispetto mostrati ovunque, ad aver reso questa tifoseria un modello.

Più di una squadra, un bene collettivo

Nelle parole di Noto emerge una visione chiara: l’US Catanzaro non è soltanto una squadra di calcio. È un simbolo di appartenenza, un’eredità che attraversa le generazioni, un legame vivo che ogni tifoso porta nel cuore. «Essere tifosi del Catanzaro – sottolinea Noto – significa appartenere a qualcosa di grande, autentico e unico.»

La promessa del presidente è quella di non fermarsi: serietà, dedizione e rispetto continueranno a essere i pilastri su cui costruire il futuro, per essere all’altezza della passione che ogni giorno anima la città.

Il futuro è già iniziato

L'US Catanzaro, forte di una stagione che ha cementato ancor di più il suo rapporto con il popolo giallorosso, guarda avanti. Con l’ambizione di onorare i propri colori, ma soprattutto di continuare a rappresentare con orgoglio una comunità intera. E con il sostegno di una tifoseria che, ancora una volta, ha dimostrato di non essere seconda a nessuno.

Il messaggio ufficiale di Floriano Noto alla tifoseria giallorossa

A stagione conclusa, è giunto il momento di fermarsi un istante e guardare indietro. Non per rimpiangere ciò che poteva essere ma per riconoscere e celebrare ciò che è stato davvero straordinario: il legame indissolubile tra l’US Catanzaro e la sua gente.

Desidero, a nome mio e della società tutta, rivolgere un ringraziamento profondo e sentito a voi, tifosi giallorossi, che in ogni angolo d’Italia avete fatto sentire la vostra voce, il vostro cuore, la vostra fede. Siete stati la nostra spinta, il nostro orgoglio, la nostra anima.

I dati parlano chiaro: la tifoseria del Catanzaro è stata la prima in assoluto per presenze in trasferta, superando realtà metropolitane, piazze con numeri e bacini ben più grandi. Ma ciò che ci rende davvero fieri non sono solo i numeri, bensì il modo in cui avete rappresentato la nostra città e i nostri colori: con passione, calore, rispetto e una compostezza che ha colpito tutti, ovunque siamo stati.

Avete seguito la squadra sostenendola con instancabile entusiasmo, anche nei momenti più difficili. E proprio nell’ultima gara dei playoff, in una serata sportivamente amara, avete saputo regalarci l’immagine più bella della stagione: quella di un settore ospiti colorato di giallorosso, di cori pieni d’amore, di una presenza che non si spegne mai, neanche di fronte all’evidenza del risultato.

Per questo vi dico grazie. Con commozione, con rispetto, con infinita riconoscenza.

Il Catanzaro non è solo una squadra di calcio. È un bene collettivo che unisce più generazioni, che si porta nel cuore ogni giorno. E voi, con la vostra presenza, avete dimostrato ancora una volta che essere tifosi del Catanzaro significa appartenere a qualcosa di grande, di autentico, di unico.

Continueremo a lavorare, con serietà e dedizione, per onorare questa maglia e per essere ogni giorno all’altezza dell’amore che ci dimostrate.

Con orgoglio e gratitudine,

Floriano Noto

Presidente US Catanzaro 1929

