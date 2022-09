Folgori, ReiThera controllata società svizzera ma è italiana'. Lavora e paga tasse in Italia'

ROMA, 05 GEN - "ReiThera è controllata da una società svizzera, Keires, perchè la società è stata creata diversi anni fa dal fondatore che è il professor Riccardo Cortese che viveva in Svizzera.

Ma in realtà ReiThera è una società italiana che lavora sul territorio italiano, paga le tasse in Italia e questo vaccino è stato sviluppato dai ricercatori che lavorano in Italia". Lo ha affermato Antonella Folgori, presidente di ReiThera, in occasione della presentazione dei dati di fase 1 della sperimentazione del vaccino anti-Covid di ReiThera GRAd-CoV2.

Il brevetto di questo vaccino, ha precisato Folgori rispondendo ad una domanda nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei dati all'Istituto Spallanzani, "è di Reithera e abbiamo messo a disposizione tutte le nostre risorse e capacità per sviluppare un vaccino in primo luogo per l'Italia e poi per dove servirà. I soci di questa società sono tutti italiani e due sono i figli del professor Cortese e due sono manager della società". ReiThera, ha concluso, "è una società italiana che lavora e paga le tasse in Italia ed i ricercatori che hanno messo a punto il vaccino sono italiani. I soci di questa società sono tutti italiani".