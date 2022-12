Formula 1, Ferrari annuncia Frederic Vasseur nuovo team principal

Formula 1, Ferrari annuncia Vasseur: "Sono all'apice, ora i risultati per i tifosi"

MODENA, 13 DIC. - Contemporaneo annuncio dell'addio all'Alfa Romeo e la nuova avventura a Maranello. Vigna: "Con lui cresceremo con rinnovata energia"

La Ferrari ha annunciato Frederic Vasseur come nuovo team principal a partire dal 9 gennaio 2023. “Sono molto felice e onorato di assumere la guida della Scuderia Ferrari come Team Principal. Per me, un appassionato di motorsport da tutta la vita, la Ferrari ha da sempre rappresentato l'apice del mondo delle corse. Non vedo l'ora di lavorare con il team talentuoso e appassionato di Maranello, per onorare la storia e l’eredità della Scuderia e per conseguire dei risultati per i nostri tifosi in tutto il mondo” le prime parole del francese.

Benedetto Vigna, ad Ferrari, ha salutato così Vasseur: “Siamo felici di dargli il benvenuto. Nel corso della sua carriera ha unito con successo i suoi punti di forza tecnici, grazie alla sua esperienza in qualità di ingegnere, a una costante capacità di stimolare il meglio nei suoi piloti e nei suoi team. Questo approccio e la sua leadership sono ciò di cui abbiamo bisogno per far crescere la Ferrari con rinnovata energia”.

Vasseur, 54 anni di cui 25 nel motorsport, era a capo del team Sauber (ora rinominato Alfa Romeo) dal 2017. Era entrato in F1 nel 2016 con la Renault, nel suo curriculum diversi titoli in GP2 e GP3 e una "scuderia" di big con cui ha lavorato tra cui Hamilton, Rosberg, Russell e Leclerc, che ritroverà alla Ferrari.

L'ADDIO ALLA SAUBER

L'Alfa Romeo aveva prima annunciato la fine del rapporto con Frederic Vasseur: "Sei stagioni di successo - si legge nel comunicato ufficiale e nel 2022 il miglior risultato dell'ultimo decennio col sesto posto: questo momento segna la fine di un'era. Attraverso un instancabile lavoro, la fiducia nel potenziale della squadra e una gestione accorta, le cose sono migliorate con Fred. Se ne va un amico, un mentore, un capo: ci mancheranno i suoi sorrisi e le sue battute. Faremo il tifo ovunque tu vada".

Vasseur ha ringraziato così la Sauber: "Ripenso con affetto a questi sei anni insieme, ho un debito di gratitudine nei confronti di ogni singolo dipendente della squadra, poiché sono loro che hanno rimesso in piedi questa squadra. Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto collettivamente come squadra e azienda, e ancora di più delle solide basi che abbiamo gettato per ciò che verrà dopo: ma ciò di cui sono più orgoglioso sono le persone che hanno reso tutto questo possibile, che col tempo sono diventati amici. In questa squadra mi sentirò sempre come a casa e tiferò per lei ovunque andrò". Infine, un indiretto accenno alla prossima avventura in Rosso: "Ho imparato così tanto durante questo periodo come team principal che mi sento preparato per quello che verrà". (Sport Mediaset)

