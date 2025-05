Formula 1, shock a Imola: Ferrari fuori in Q2. Leclerc esplode: "My God!"

Tempo di lettura: ~2 min

Leclerc e Hamilton eliminati in Q2: partiranno 11° e 12°. Pole di Piastri davanti a Verstappen. Rabbia e delusione per il Cavallino a Imola.

IMOLA – Una giornata da dimenticare per la Ferrari sul circuito di casa. Al termine delle qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, Charles Leclerc è stato clamorosamente eliminato in Q2, chiudendo in undicesima posizione, seguito da Lewis Hamilton in dodicesima. Uno scenario impensabile alla vigilia, con il pubblico di Imola accorso in massa per sostenere la Rossa, ma che si è trasformato in un incubo.

Leclerc furioso al team radio: "My God"

La frustrazione di Charles Leclerc è esplosa appena tornato ai box. In collegamento con il team radio, il monegasco ha urlato per tre volte un disperato "My God", poi ha abbandonato la monoposto lanciando quasi il volante, visibilmente infuriato. La delusione è profonda, soprattutto perché arriva su una pista italiana, dove le aspettative erano altissime.

Le parole a caldo di Leclerc: “Non è accettabile, dobbiamo reagire”

Nel dopo qualifiche Leclerc ha provato a spiegare il suo stato d’animo, rivolgendosi direttamente ai tifosi:

“Prima di tutto chiedo scusa ai tifosi. Quando c’è così tanta passione attorno a un team e noi non passiamo nemmeno il Q2, fa male. Fa male anche al team, credeteci. Un livello di performance così non è accettabile. Dobbiamo reagire.”

Parole forti, quelle del pilota Ferrari, che fotografano un momento difficile per la scuderia di Maranello.

Piastri sorprende tutti: pole per la McLaren

A conquistare la pole position è stato a sorpresa Oscar Piastri su McLaren, davanti alla Red Bull di Max Verstappen, secondo, e alla Mercedes di George Russell, terzo. In quarta posizione l’altra McLaren di Lando Norris, seguita dall’Aston Martin di Fernando Alonso e dalla Williams di Carlos Sainz, che precede persino il compagno di squadra Leclerc. Solo 13° Andrea Kimi Antonelli, al debutto sul tracciato romagnolo.

Un colpo al cuore per i tifosi Ferrari

Per il pubblico di Imola, oltre 10mila presenze nel sabato di qualifiche, è stato un pomeriggio amaro. L’entusiasmo della vigilia si è scontrato con una realtà difficile da digerire. Dopo un inizio di stagione incoraggiante, l’eliminazione in Q2 rappresenta un passo indietro che pone interrogativi sulla direzione tecnica del progetto 2024.