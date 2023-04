Formula Uno: Verstappen da Pole Position. Ferrari ancora dietro

MELBOURNE, 01 APR - Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Australia. Il campione del mondo partirà davanti alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.

Quinta la Ferrari di Carlos Sainz, mentre l'altra Rossa di Charles Leclerc scatterà dalla settima posizione.

Gioia Verstappen 'domani voglio vincere' - "L'ultimo tentativo è stato molto buono. Per tutto il weekend è stato difficile portare le gomme nella giusta finestra per poter spingere subito. Ma nel Q3 tutto ha funzionato bene". Sul circuito australiano di Melbourne Max Verstappen ha conquistato la sua seconda pole position in stagione, la 22esima in carriera e la prima per lui sulla pista dell'Albert Park. "Sono molto contento del giro e di essere in pole - ha detto il pilota olandese della Red Bull - Non vedo l'ora che sia domani. Affidabilità? Normalmente non dovrebbe essere un problema domani. Ma cerchiamo sempre di ottimizzare tutto e continueremo a farlo. Animali? Ho quasi colpito un uccello, ma per fortuna non è successo. A volte capita in queste piste cittadine. Domani spero che la macchina sarà forte in gara. La chiave sarà tenere in vita le gomme e gestirle bene. Australia? Ho fatto un podio in passato, ma voglio salire su un gradino diverso".

Subito un colpo di scena nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia di Formula 1. Nella Q1 la Red Bull di Sergio Perez finisce fuori pista bloccandosi nella ghiaia. Per il pilota messicano termina così la qualifica all'Albert Par di Melbourne e domani sarà costretto a partire dall'ultimo posto della griglia di partenza del Gran Premio.