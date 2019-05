Forza posto di blocco e investe carabiniere, arrestato. "Militare esplode colpo pistola"

ROMA, 04 MAGGIO - Dopo aver forzato un posto di blocco dei carabinieri un'auto, guidata da un cittadino iraniano di 45 anni con precedenti, ieri sera vicino Roma ha investito e trascinato per alcuni metri uno dei militari che tentava di fermarlo. Nel corso dell'inseguimento un carabiniere, a scopo intimidatorio, ha anche esploso un colpo con la pistola d'ordinanza.

E' accaduto ieri sera a Cesano. Nel corso dell'inseguimento il fuggitivo ha tentato di mandare fuori strada più volte l'auto dei carabinieri. L'inseguimento è terminato in via di Malagrotta quando la macchina è finita contro un'altra auto.

L'uomo è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e detenzione di droga ai fini di spaccio, in quanto trovato in possesso di 6 grammi di cocaina e 3 di hashish. Il carabiniere ferito é stato trasportato in ambulanza 118 all'Aurelia Hospital dove é stato medicato.

Fonte (Agi)