Francesca Nunzi e Marco Predieri a Cave con "La Governante di Cavour"

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Arriva a Cave, al teatro Comunale Milco Paravani, venerdì 16 maggio alle 21, "La governante di Cavour", commedia storica satirica scritta e interpretata da un brillante duo del teatro italiano, Francesca Nunzi, attrice dal talento indiscusso, con una specchiata carriera sul palco, in cinema e tv, e Marco Predieri, impegnato in direzioni artistiche di pregio, oltre che attivo sul palcoscenico e come apprezzato autore.



L'intreccio si svolge nella cucina del palazzo Cavour, dove lo Statista, tra i principali artefici del disegno unitario italiano, è appunto alle prese con i progetti e le strategie per fare dello Stivale un nuovo Stato sotto la guida di Vittorio Emanuele II.



Il Camillo che si presenta al pubblico non è però esattamente quello austero dei libri di Storia, bensì l'uomo sorpreso nel suo privato, con le sue incertezze, in bilico tra il dovere politico e i vizi che lo spingerebbero più volentieri a godersi la vita, tra i vini della sua cantina e incontri mondani nei palchetti bui dei vecchi teatri all'italiana.



Geloso di Garibaldi, più popolare di lui, in guerra con la stampa satirica, che non perde occasione per sbeffeggiarlo, costretto a fronteggiare i capricci delle potenze straniere e frustrato dalle scarse attenzioni di Sua Maestà, che preferisce trascorrere il tempo lontano da palazzo a coltivare la Rosa Vercellana, piuttosto che occuparsi degli affari di Stato, Millo, ovvero il Conte, rischia di perdere la strada, se non fosse per gli interventi provvidenziali della Governante Mena.



Mena è una donna pratica, popolare, ricca di iniziativa e visioni profetiche, tanto che non manca di riferimenti esilaranti alla nostra contemporaneità, tracciando brillanti paralleli tra gli eventi storici e il presente. Magistralmente interpretata da Francesca Nunzi, che regala al pubblico anche un mirabile esercizio di stile cimentandosi nei diversi dialetti regionali italiani.



Del resto se l'Italia non è unita anche la lingua risulterà confusa, dirà il suo personaggio.



L'intesa tra gli interpreti è perfetta, come abbiamo potuto constatare lo scorso ottobre, assistendo alla prima al Teatro Roma, di Roma, diretto da Pietro Longhi, dove "La governante di Cavour" ha aperto la stagione per poi proseguire in tournée, riscuotendo un costante successo, raccontato sui social dalle testimonianze degli spettatori nelle diverse tappe nazionali.



Lo spettacolo è un gioco frizzante di colpi di scena e di curiosità storiche, basate su documenti coevi, in parte rintracciati dallo stesso Predieri, che vanta una laurea in storia.



"La governante di Cavour" ha tutti gli elementi per divertire, ma anche per aiutare il pubblico a un simpatico ripasso di storia patria, per questo è consigliato anche ai più giovani, che magari potranno affrontare pagine del programma scolastico da un'ottica decisamente più sbarazzina.



La replica di Cave del 16 maggio è al momento annunciata come l'ultima della presente stagione.



Numeri per le prenotazioni: 3513802216 o 3337624010.