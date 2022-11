Francesco Pietro Motta ritorna in televisione, nel 2023 in onda su canale Mediaset

LUSCIANO. Francesco Pietro Motta torna in televisione. Il 22enne ha registrato la puntata di una trasmissione che andrà in onda su uno dei canali Mediaset tra febbraio e marzo del 2023.

Si tratta dell’ennesima esperienza televisiva per il giovane personal trainer di Lusciano, che ha ricoperto il ruolo di “Personaggio sconosciuto” in “Guess My Age” condotto da Enrico Papi, in onda tra il 2019 ed il 2020; inoltre ha partecipato come figurante in diverse trasmissioni, tra cui il Grande Fratello del 2019.

Motta, laureatosi in scienze motorie con il massimo dei voti ed alle prese con gli ultimi tre esami della specialistica, non si scompone: “Aver partecipato ad un programma di prima serata è stata una nuova esperienza molto importante. Essere a contatto con dei professionisti della televisione italiana è sempre un privilegio, soprattutto quando hai modo, come nel mio caso, di conoscerli dal vivo e scambiarci due chiacchiere. Penso che per me e per il mio futuro sia un punto di svolta.. e lo dico ascoltando il mio sesto senso - rivela il luscianese -. Cosa mi riserva il domani? Ci risentiremo sicuramente per la risposta”.