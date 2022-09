Francesco Sicari: Sciroppo o supposta?

Per Pinocchio era giunto il momento topico; "pigliare la medicina".

Sarebbe, di sicuro, morto anche se i medici accorsi al suo capezzale asserivano che era già morto.

"Se non è vivo, forse è morto" e la fatina aveva chiamato i conigli con la bara. Pinocchio, però, mosse un occhio e poi le labbra.

"Presto, la medicina" gridò la fatina e Lucignolo portò una bottiglia piena di olio di ricino e una grossa supposta (detta anche, dagli addetti ai lavori, suppostone).

Il grillo se la rideva, saltando sul dorso del cane Melampo.

Fuori, per non perdersi la scena, c'era tutto il teatrino di Mangiafuoco che era accorso di gran carriera dal paese dei balocchi.

Ridevano il gatto e la volpe e perfino il pescecane sghignazzava.

Pinocchio si toccava il sedere per paura della supposta e nell'attimo che passò le mani alla bocca per paura della purga, Lucignolo gli infilò la supposta(forse una Tachipirina 10.000).

Mangiafuoco si "sganasciava" dal ridere premendosi la pancia con le mani.

I medici lasciarono la stanza. Il malato era guarito.

Mangiafuoco aveva lasciato, prima di andarsene per il mondo,5 monete d'oro per terra che non furono raccolti nemmeno dal gatto e dalla volpe.

Il grillo volò nel giardino e la stanza divenne vuota

ed incominciò a divenire scarna e misera.

Comparve allora un uomo povero, con vestiti laceri, serio

che incominciò a modellare, con un arnese da taglio, un grosso pezzo di legno.

Fece un burattino con un naso appuntito.

Le avventure di Pinocchio continueranno ancora, almeno

per me, e chissà se un giorno non lo costruirò, io, un burattino per appenderlo nella mia stanza da bambino, che non ho avuto mai.

Francesco Sicari