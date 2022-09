Franco Sicari. Le pieghe del tempo (Modena luglio 2015)

Chissà' cosa avrebbe detto mio padre se fosse ancora con me? Se mi avesse parlato oppure se non mi avesse detto nulla perché non c'è stato mai bisogno di parlarci! Le nostre sensazioni e percezioni erano e sono immense, anche in questo momento.

Mi sta' dicendo tante cose e per la prima volta sono instabili e fluttuano nell'aria densa e palpabile della pianura padana! Non hanno più significato assoluto ma sono interpretabili!

Forse avrò bisogno di un po' della sua fede, che era tanta, per potere sopperire alla grande fragilità del mio spirito! C'è pure mia madre vicino a me con la sua immensa sensibilità e bontà. Lei non ha neppure bisogno di darmi una carezza, basta che ci sia!

Franco Sicari