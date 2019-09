Frida Kahlo, vita ed opere, sbarca a Roma

ROMA, 01 SETTEMBRE - Un appuntamento imperdibile si terrà a Roma dal 12 ottobre 2019 al 20 marzo 2020, all'interno del "Set Spazio Eventi Tirso" verrà presentata una mostra dedicata a una delle più celebri coppie della storia dell’arte, quella formata da Frida Kahlo (Coyoacán, 1907 – 1954) e Diego Rivera (Guanajuato, 1886 – Città del Messico, 1957).

"Il caos dentro", è questo il nome dell'esposizione che vedrà come protagonista principale, l'eccentrica artista messicana, in una sorta di ricostruzione sensoriale del suo vissuto e delle sue opere, mediante lettere, fotografie, abiti ed altri accessori. La mostra metterà a nudo la visione della vita e dell'amore di Frida Kahlo. Una donna unica, passionale, un'icona dell'arte contemporanea che insieme a Rivera, pittore muralista, in un matrimonio intenso, ricco anche di tradimenti reciproci, rappresenta il simbolo dell’avanguardia artistica e culturale messicana del Novecento. I due si sposarono nel 1929, Rivera divenne per Frida una guida personale e professionale. Il percorso espositivo della mostra, curata da Sergio Uribe, si sviluppa su oltre 600 mq. e mira ad accompagnare il visitatore direttamente nella vita di Frida Kahlo e Diego Rivera. Oltre agli scatti del fotografo Leo Matiz, molto noto all'epoca, in esposizione anche alcuni dipinti originali mai mostrati prima, come il Ritratto di Frida che Rivera disegnò nel 1954 o come La niña de los abanicos sempre di Diego Rivera del 1913. In esposizione anche l’opera di Frida Kahlo Piden aeroplanos y les dan alas de petate, olio su cartone del 1938. Verrà ricostruita in scena l'abitazione della Kahlo, “Casa Azul”, con le sue stanze ed il giardino immerso nel verde.

La mostra si avvale del patrocinio delle ambasciate di Messico e Colombia, del Detroit Institute Of Art USA, oltre che della fondazione Leo Matiz presieduta dalla figlia Alejandra. Dopo Roma, la seconda tappa de "Il caos dentro" è in programma a Milano nel 2020, presso “La Fabbrica del Vapore”.

Laura Fantini

fonte immagine sulromanzo.it