Fuori ora “DUE COMPARSE PERFIDE”, il nuovo brano di LORY MURATTI

Da oggi, venerdì 21 ottobre, è in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “DUE COMPARSE PERFIDE” (https://bfan.link/due-comparse-perfide), il nuovo brano del musicista, scrittore e regista LORY MURATTI che anticipa l’album “TORNO PER DIRVI TUTTO” (Riff Records / Freecom), in uscita il 22 novembre.



Da oggi è online il video del brano visibile al seguente link: https://bit.ly/duecomparseperfide-videoclip.

«A notte fonda i contorni si perdono lasciando spazio a intense visioni e a un dialogo con se stessi – dichiara Lory Muratti – Prende così vita un flusso di parole che ha anche il sapore di un'obliqua preghiera di conforto. Nella profonda incertezza che ci guida attraverso il teatro di un'era sconvolta da continui stravolgimenti epocali, sentiamo di non essere più protagonisti delle nostre esistenze. Vestiamo i panni di un ruolo secondario, consapevoli però di poter trovare rifugio e salvezza nel restare imprevedibili, non allineati e liberi come “due comparse perfide”».

“DUE COMPARSE PERFIDE” si configura come una sorta di monologo interiore in cui il protagonista dialoga con un “io” più giovane che immagina di poter osservare come se fosse un fratello minore. Uno sguardo che annulla le distanze e l’effetto del tempo, arrivando così a prendere consapevolezza di chi si è diventati.

In merito al videoclip, scritto, diretto e montato dallo stesso Lory Muratti, l’artista afferma «Il videoclip nasce da un progetto visivo che ho iniziato vent'anni fa raccogliendo immagini dentro a una stanza interamente video-proiettata. Un esperimento rimasto in attesa di trovare la sua naturale collocazione. E così, a completamento del dialogo che nel testo del brano mi vede a confronto con quel fratello sospeso nel tempo, sono tornato sui miei passi riutilizzando le riprese di allora e proiettandole a loro volta nella suggestiva casa-laboratorio dell'amico artista “Mario da Corgeno”. Lì ho replicato la performance di quei giorni lontani mettendo in relazione presente e passato».

L’album “Torno per dirvi tutto”, che sarà disponibile in versione CD, musicassetta e in digitale, si ispira all’omonimo libro, edito da Miraggi Edizioni, che dallo stesso giorno sarà in libreria e sugli store digitali.

Pur rimanendo due opere fruibili in modo indipendente, l’album e il libro condividono i luoghi, le atmosfere e i personaggi che vengono raccontati nei testi delle canzoni così come tra le pagine del libro.

Lory Muratti è musicista, producer, scrittore e regista. Nel 2005 pubblica il suo primo romanzo “Valido per due” (Mondadori) a cui segue nel 2007 il libro e disco “Hotel Lamemoria” (Mondadori/Warner), entrambi pubblicati sotto lo pseudonimo “Tibe”. Musica e narrativa continuano a incontrarsi nel successivo progetto, “Scintilla” (Feltrinelli/Mescal, 2013). Nel 2020 pubblica lo spoken album “Lettere da Altrove” (Riff Records). Sul fronte visivo si occupa di video-arte e videoclip musicali. Le sue installazioni come sound designer lo hanno portato fino a “Luminale Frankfurt 2010” e “Biennale di Venezia 2011”. Sviluppa i suoi progetti all'interno del laboratorio creativo “the house of love”, che dirige in un ex ricovero barche affacciato sulle sponde del Lago di Monate (Varese).