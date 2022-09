Furto alla coop Terre Grecaniche, rubati macchine e attrezzi. Azienda aderisce al Consorzio Macramé. Danni per 90 mila euro

CATANZARO, 30 MAR - Furto di macchine e attrezzature per un totale di 90 mila euro ai danni della cooperativa agricola "Terre Grecaniche" di Palizzi che aderisce al consorzio Macramé. Persone non identificate hanno tagliato i lucchetti e portato via quanto custodito in una casetta rurale e dentro un container. I soci della cooperativa hanno denunciato il furto ai carabinieri che sono intervenuti e hanno avviato gli accertamenti necessari.



"Terre Grecaniche - è scritto in un comunicato del Consorzio Macramè - produce vini biologici ed è da sempre una realtà impegnata sul fronte della legalità e dello sviluppo sostenibile e solidale. Da sempre aderisce alla campagna ReggioLiberaReggio, rete che unisce imprese e cooperative che dicono NO al pizzo e alle mafie, impegnata in progetti di sviluppo sul territorio e in Africa, protagonista con i suoi prodotti della Bottega Equosolidale del Consorzio Macramè 'Liberi per Natura' di Reggio Calabria". Non è la prima volta che la coop subisce un furto; era già avvenuto nel 2014".