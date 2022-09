Futsal-Serie A2: BC5 a valanga sulla Siac Messina e seconda vittoria consecutiva

BOVALINO (RC), 28 FEB - Oggi pomeriggio, al Pala La Cava di Bovalino (RC), il BC5 ha affrontato il fanalino di coda Siac Messina (8 punti) in una partita che in realtà non ha mai avuto storia, tant'è che il risultato finale è stato categorico...12 a 1 per gli amaranto! Si è trattato della seconda vittoria consecutiva che proietta Federico e compagni in una posizione di classifica relativamente più tranquilla (14 punti e quart'ultimo posto). Sin dai primi minuti si è capito subito la piega che avrebbe preso l'incontro e le reti realizzate in assoluta scioltezza hanno confermato il buon momento che sta attraversando la squadra di mister Giovanni Venanzi in questo ultimo periodo.

Nel corso dell'incontro si è registrato anche l'esordio in serie A2 dei giovani calcettisti Calì e Rocca, due atleti del vivaio amaranto che lasciano ben sperare per il futuro. Ad andare in rete sono stati: Caruso, Arthur, Siviero, Casagrande e Lemma, tutti con una magnifica doppietta, le altre reti sono state realizzate da Scordino e Martino.



Con questa prova gli amaranto riscattano la brutta sconfitta patita nell'incontro di andata. "Volevamo un solo risultato...la vittoria, ed i nostri ragazzi l'hanno ottenuta fornendo una prova maiuscola e senza alcuna sbavatura, lo testimonia il perentorio risultato che lascia ben intendere qual'è stato il leitmotiv della gara che ha rasentato la perfezione.



Il vantaggio è arrivato quasi subito, solo dopo pochi secondi, ed il divario con il passare dei minuti è stato sempre più netto ed evidente fino a diventare presto incolmabile. Sono state due vittorie consecutive che smuovono la classifica e che fanno tanto morale. Siamo certi che uniti si vince, come recita da tempo il nostro motto, ed insieme riusciremo a tirarci fuori dalle brutte acque in cui siamo stati costretti a galleggiare"

Il prossimo incontro che si disputerà il prossimo 6/03/2021, vedrà gli amaranto affrontare ancora in casa una diretta concorrente, la Gear Siaz di Piazza Armerina, mentre la Siac Messina giocherà tra le mura amiche contro il Cataforio, la vittoria dei siciliani potrebbe segnare il sorpasso in classifica proprio ai danni del quintetto calabrese.

Pasquale Rosaci