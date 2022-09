Futsal-Serie A2. Per il BC5 arriva la prima vittoria contro il Regalbuto (VIDEO)

BOVALINO (RC), 15 NOV - E’ stata una partita al cardiopalma fino alla fine quella che si è disputata oggi sul parquet del Pala La Cava di Bovalino (Rc), dove i locali del BC5 guidati in panchina da mister Giovanni Venanzi, hanno incontrato e battuto il Futsal Regalbuto (7 a 5 il risultato finale) conquistando i primi tre punti del campionato. Gli amaranto venivano da una serie negativa di quattro sconfitte consecutive e, pertanto, oggi erano chiamati alla prova decisiva per dimostrare che in questa categoria ci possono stare e lottare alla pari con quasi tutte le contendenti. I primi dieci minuti sono piuttosto equilibrati e con poche occasioni da rete, a rompere l’equilibrio ci pensa lo spagnolo Villoria per i locali, che nel giro di un paio di minuti, tra il 12’ ed il 14’, realizza una bella doppietta con tiri dalla distanza (il primo su punizione dal limite). Al 13’ era stato, invece, Martines per il Regalbuto ad approfittare di una disattenzione del portiere Dias Rocha e mettere in rete la palla del momentaneo pareggio (1-1).

Passano ancora cinque minuti e stavolta è Casagrande, del BC5, a mettere la palla in rete con un bel tiro dalla distanza che sorprende il portiere ospite (3-1) e chiude la prima frazione di gioco. La ripresa è scoppiettante, capovolgimenti di fronte continui e giro palla veloce anche con qualche scontro deciso in mezzo al campo. All’8’ del s.t. è Capuani del Regalbuto che accorcia ancora le distanze (3-2) con un tiro beffardo da distanza ravvicinata a seguito di uno svarione del portiere Dias Rocha che non trattiene la palla già in suo possesso. Passano quattro minuti ed è ancora lo spagnolo Villoria (eccellente la sua prova!) a togliere le castagne dal fuoco con una rete che rimette a posto le distanze (4-2). Negli ultimi minuti il Regalbuto si butta all’assalto e Lo Cicero con una doppietta riesce a portare i biancazzurri sul pareggio (4-4). Ma oggi gli amaranto sono con una marcia in più e non si lasciano intimorire, prima è Robledo a riportare il BC5 in vantaggio (5-4) e poi è ancora Villoria a portare a due le reti di vantaggio (6-4).

Negli ultimissimi istanti, prima Aaron porta gli ospiti sul 6-5 ed infine, riscattandosi di una giornata sotto tono, è Dias Rocha a siglare il 7-5 finale che sancisce la prima vittoria in campionato per la squadra del Presidente Vincenzo Scordino, che a fine gara ha detto: “Questa vittoria la dedichiamo ai nostri conterranei che stanno lottando contro questo maledetto coronavirus e a chi sta soffrendo per tutte le conseguenze che esso porta con se. Sono sicuro che presto ci rialzeremo tutti insieme. Intanto godiamoci questo primo successo che ci rimette in carreggiata e ci fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Oggi i ragazzi sono stati bravi anche se abbiamo sofferto per qualche svarione di troppo. Mi è piaciuta, comunque, la grinta e la passione messa in campo e sono certo che presto arriveranno altri successi”

Le formazioni:

BC5: Badalame, Benavoli, Calì, M. Dias Rocha, Errante, Federico, Gelonese, Reale, Robledo, Villoria, Casagrande. All. Giovanni Venanzi

Futsal Regalbuto: Aaron, Campagna, Capuani, Ferrante, Fichera, Giampaolo, Lo Cicero, Martines, Menichella, Palmegiani, Sanchez, Wallace. All. Alfredo Paniccia

A Segno, per il BC5: 4 Villoria, 1 Casagrande, 1 Crivi, 1 Dias Rocha; per il Regalbuto: 1 Martines, 1 Capuani, 2 Lo Cicero, 1 Aaron





Pasquale Rosaci