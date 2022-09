Futsal Serie A2. Il BC5 cade dignitosamente in casa contro un ottimo Giovinazzo (2-4)

BOVALINO (RC), 16 OTT - E’ stato un match all’altezza delle aspettative quello che si è svolto oggi pomeriggio sul parquet del Pala La Cava di Bovalino (Rc). Entrambe le squadre erano reduci da due vittorie, esterna quella del BC5 che sabato scorso si era imposto nell’esordio a Catanzaro (1-4), ed interna quella del Giovinazzo che ha surclassato con un 10-1 l’Arcobaleno Ispica.

La partita, che si è disputata con il pubblico presente sugli spalti, è iniziata subito con grande ritmo ed agonismo, infatti, numerose sono state le occasioni da rete registrate su entrambi i fronti. Più intraprendenti nei primi minuti gli uomini di D’Urso che subito hanno sfiorato la rete per ben due volte, prima con Dentini e subito dopo con Piccolo. Dopo la prima fase di assestamento il Giovinazzo si è fatto più attento e pericoloso facendo girare bene la palla ed impegnando più volte l’ottimo Roman che ha eretto un vero muro davanti alla sua porta, ma nulla ha potuto sul tiro a volo di Roselli da distanza ravvicinata, tiro che ha portato in vantaggio gli ospiti (01). La prima frazione di gioco si chiude con un predominio territoriale del Giovinazzo che grazie alle parate di Roman ed alla imprecisione sotto porta dei suoi giocatori, non mette a frutto il grande volume di gioco espresso.

Nella ripresa la musica cambia, ad un Giovinazzo sempre attento e concentratissimo risponde il BC5 che appare più determinato e concreto sia nel possesso palla che nella pressione offensiva tant’è che ad un certo punto si è perso pure il conteggio delle occasioni da rete sprecate dai padroni di casa. Ma sono ancora gli ospiti, comunque, ad approfittare di qualche svarione (incredibile quello che ha portato il risultato sullo 0-3) e passano ancora due volte, prima con M. Bellaver e poi con F. Alves. Gli amaranto non demordono, ed incitati dal loro tecnico si portano arrembanti in avanti, accorciano prima le distanze con Piccolo (1-3) che si ripete negli ultimi dieci minuti di gioco portando il risultato sul 2-3, risultato che rende incandescenti soprattutto gli ultimi cinque minuti di gioco entusiasmando il pubblico presente sulla tribuna. Prima della fine dell’incontro, negli ultimissimi minuti, i padroni di casa sfiorano almeno altre 3/4 volte il pareggio e come dice la regola non scritta gol sbagliato gol subito, all’ultimissimo secondo è ancora M. Bellaver che con un pallonetto dalla propria metà campo sorprende Roman uscito fuori dai pali fissando il risultato finale sul 2-4. In conclusione c’è da dire anche che sull’esito finale pesa come un macigno la clamorosa svista dell’arbitro che non vede un netto fallo di mano in area pugliese (sarebbe stato il rigore del possibile pareggio!). Alla felicità degli ospiti per il risultato conseguito fa, purtroppo, da contraltare il rammarico del tecnico bovalinese, Salvatore D’Urso che nel corso dell’intervista dopo-partita ha avuto modo di dire: “Sono rammaricato non tanto dal gioco perché in effetti è stata una bella partita, ma soprattutto dal fatto che non si può creare tanto, parliamo di almeno 25/30 occasioni da rete e chiudere l’incontro con soltanto due gol all’attivo. A questi livelli è indispensabile buttarla dentro, e proprio su questo aspetto lavorerò in settimana con i ragazzi al quale ho anche detto che è proprio grazie anche a queste sconfitte che il gruppo cresce e matura”

Le formazioni:

BC5: Roman; Casagrande; Barbosa; Federico; Scopelliti; Fortuna; Piccolo; Dentini; Scordino; Gelonese; Labate; Venuto. Tecnico: Salvatore D’Urso

Giovinazzo: Di Capua; Binetti; Menini; Zago; Alves; Bellaver; Prisciandaro; Roselli; IESSI; Saponara; Ferreira; Genchi. Tecnico: Darci Foletto Jr.

Marcatori: Piccolo (2) per il BC5 - Roselli, M. Bellaver (2), F. Alver per il Giovinazzo





Pasquale Rosaci