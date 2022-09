Futsal Serie A2. Il BC5 supera con grinta il pericoloso Città di Melilli

BOVALINO (RC), 20 DIC - L’appuntamento con la vittoria, per il team del BC5, era importantissimo e da non sbagliare a nessun costo…e cosi è stato! L’avversario da affrontare, al Pala La Cava di Bovalino (Rc), era di quelli tosti, il Città di Melilli, che con dodici punti in classifica (quinto posto in classifica) ha rappresentato un ostacolo ostico da affrontare e superare. Ma ieri i ragazzi del Presidente Scordino hanno gettato il cuore oltre ogni ostacolo ed hanno realizzato l’impresa di portare a casa l’intera posta in palio. In poche parole sono stati: belli, grintosi e con un cuore grande così.

L’incontro è stato avvincente e in bilico per tutta la partita, alla fine sono stati i ragazzi di mister Venanzi a gioire per un risultato (4-3) che li pone in una posizione di classifica più tranquilla (quart’ultimi con 7 punti), a soli due punti dal Pirossigeno Cosenza (9) ed a uno soltanto dall’Orsa Viggiano (8). Positivo l’esordio del nuovo calcettista del BC5, l’argentino Valentino Caruso, che si è presentato ai suoi nuovi tifosi siglando la prima rete dell’incontro (1-0). Pareggia subito dopo il Melilli con Moraes, ma il pari dura poco, infatti è Benavoli del BC5, a riportare in vantaggio gli amaranto approfittando di un rimpallo favorevole con il portiere ospite. La gara offre momenti di bel gioco caratterizzati da una sana lotta agonistica che esalta le doti atletiche dei calcettisti in campo. Dopo vari capovolgimenti di fronte è ancora Caruso a realizzare la terza rete (la seconda personale) portando il BC5 sul 3-1, risultato che chiude la prima frazione di gioco.

Ad inizio ripresa, Rizzo per gli ospiti, realizza il momentaneo 3-2, a questo punto è chiaro per il Melilli giocarsi il tutto per tutto, ed entra in azione il portiere di movimento. Sul parquet la lotta è avvincente ed all’ultimo respiro, ad un solo minuto dal termine Moraes per il Melilli riesce a raddrizzare l’incontro portando le squadre sul 3-3. Per i padroni di casa sembra materializzarsi l’ennesima beffa! Ma come dicevamo prima, oggi, i ragazzi di mister Venanzi avevano un mordente maggiore e quando il tabellone segnava il minuto 19:59,27, quindi a soli 33 centesimi dal fischio della sirena, Caruso (ancora lui!) tira dalla metà campo del BC5 una bordata che s’insacca nella porta avversaria e fa esplodere il Pala La Cava. Finisce cosi con un perentorio 4-3 che rimarrà certamente indelebile nella memoria dei tifosi e di chi ama questo meraviglioso sport.

Quindi, il nazionale Under 20 Argentino (Caruso) si fa subito amare dai suoi nuovi compagni per l'impegno e l'abnegazione dimostrata in campo, oltre che per la fantastica tripletta. Bravo!

I complimenti vanno estesi, comunque, ad ogni singolo calcettista amaranto, e le congratulazioni a Mister Venanzi per aver preparato magistralmente una delle gare più difficili della 10^ giornata di campionato, ma anche dell’intera storia amaranto.

Pasquale Rosaci