Gasperina, benedizione e posa della prima pietra “San Bruno e Beato Lanuino”

CATANZARO 10FEB – Giovedì 11 febbraio 2021, alle ore 16.00, in loc. Pilinga di Gasperina, S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, presiederà il rito di benedizione per la posa della prima pietra nell’area del cantiere che ospiterà la casa canonica e il salone parrocchiale della Parrocchia “San Bruno e Beato Lanuino”.

Alla cerimonia di benedizione saranno presenti il Vicario Generale, Mons. Gregorio Montillo, il parroco, don Pietro Pulitanò, il sindaco di Gasperina, Dott. Gregorio Gallello, il progettista e direttore dei lavori, Arch. Antonio Riverso, il delegato della Conferenza Episcopale Italiana per la nuova edilizia di culto della Calabria, Ing. Tito Oliviero Arno, l’impresa esecutrice Guzzo, autorità locali, presbiteri e fedeli laici.