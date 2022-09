Gimigliano, fuga di gas provoca crolla palazzina un ferito grave, sul posto i Vvf (Foto e video)

GIMIGLIANO 3 LUG - Squadre dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono intervenute questa mattina alle ore 7.15 circa nella frazione Umbri del comune di Gimigliano per crollo parziale di un casolare, a seguito di una esplosione causata da una probabile fuga di gas.

Un uomo è rimasto ferito in modo grave mentre la compagna che era assieme a lui è riuscita a mettersi in salvo, a causa di un'esplosione che ha distrutto un casolare in località "Grisiello" nel territorio di Gimigliano, in provincia di Catanzaro

Intervento dei vigili del fuoco è valso in prima battuta ad estrarre dalle macerie i proprietari.

Gli stessi, ancora in vita venivano immediatamente affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Al momento prosegue l'opera di messa in sicurezza del sito.

