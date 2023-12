Giornata dei Diritti Fondamentali dei Bambini, Iemma: “Rafforzare difesa dei più indifesi”

In occasione della Giornata dei Diritti Fondamentali dei Bambini, è sempre più necessario sottolineare l’importanza dell’ impegno delle Istituzioni nei confronti dei minori, impegno che si deve manifestare non un solo giorno all’anno, ma tutti i giorni, prevedendo progetto ed azioni concrete a favore dei minori.

Oggi più che mai, è fondamentale concentrare la nostra attenzione sulla tutela dei minori, in un mondo che spesso li espone a varie forme di violenza. Questa giornata rappresenta un'opportunità per riflettere, discutere e agire concretamente in favore di minori e degli adolescenti promuovendo, attraverso un approccio partecipativo, una maggiore cultura dei loro diritti.

In qualità di rappresentanti della città di Catanzaro, sentiamo un profondo senso di responsabilità verso i nostri giovani, che sono il presente e il futuro della nostra comunità. È nostro dovere proteggerli, guidarli e fornire un ambiente in cui possano crescere in sicurezza sia nel mondo reale che in quello digitale.

La violenza, che si manifesta in varie forme, lascia segni profondi e talvolta invisibili sui nostri giovani. Questa giornata ci ricorda che dobbiamo agire: come amministratori, educatori, genitori e cittadini responsabili, è nostro compito proteggere i diritti fondamentali di ogni bambino.

Garantire i diritti dei minori e degli adolescenti deve rappresentare un aspetto centrale nell’agenda e nella programmazione politica e amministrativa. Catanzaro si impegna a promuovere un approccio inclusivo che abbraccia tutti gli aspetti della vita dei giovani. Ascoltare le loro voci, comprendere le loro preoccupazioni ed esperienze, fornire gli strumenti necessari per affrontare e superare le sfide, sono passi fondamentali verso la costruzione di una comunità più sicura e supportiva.

In questa giornata dedicata alla riflessione e al dialogo, invito tutti i cittadini, le associazioni e le istituzioni, a condividere idee e progetti volti a migliorare la vita dei nostri giovani. Il nostro impegno collettivo è essenziale per fare la differenza. A tutela dei nostri giovani, a tutela della società.