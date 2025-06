Giornata Nazionale dello Sport a Catanzaro, Lamezia Terme e Squillace

Tempo di lettura: ~3 min

Torna a Catanzaro la Giornata Nazionale dello sport (Gns).

Si tratta di una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con tante discipline sportive coinvolte. Sotto la direzione del CONI, in coordinamento con gli organismi sportivi e le associazioni sportive affiliate ed insieme agli Enti locali, i territori si sono attivati per organizzare iniziative, eventi e manifestazioni volte a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile. Le manifestazione previste per il capoluogo e per la provincia di Catanzaro sono state presentate alla stampa nella sede del locale Coni Point.

“Questa giornata – ha detto Francesco Citriniti, vicepresidente vicario Coni Calabria – è molto importante perché è organizzata dal Coni su tutto il territorio nazionale. Qui in Calabria è un evento molto sentito, infatti, sono coinvolte tutte le cinque province che hanno reso partecipi tutte le federazioni sportive, tutti gli enti di promozione sportiva, tutte le federazioni associate, insomma tutti coloro che fanno sport”.

Per il 2025, l’edizione della manifestazione, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ogni anno si svolge nella prima domenica di giugno su tutto il territorio nazionale, sarà posticipata al 14 e 15 giugno per collegarla alla celebrazione del Giubileo degli Sportivi e delle Sportive. Domenica, infatti, un delegato della Curia, dopo la consueta cerimonia del tedoforo e dell’accensione della fiaccola, benedirà l’inizio delle attività sportive.

“La manifestazione, infatti – ha spiegato Giuseppe Pipicelli, delegato Coni di Catanzaro – assume un carattere molto particolare e molto sentito. Lo spirito di questa giornata è di avvicinare i giovani allo sport per chi ancora lo sport lo guarda a distanza. Serve per aggregare i ragazzini al concetto di gruppo, al concetto di aiuto vicendevole e questo tipo di attività abbiamo visto che migliora anche l’autostima di questi ragazzi”.

Nella provincia di Catanzaro le kermesse si svolgeranno in tre luoghi: nel capoluogo al Parco Gaslini; al parco Peppino Impastato di Lamezia; e sul lungomare di Squillace.

“Dobbiamo ringraziare – ha concluso Pipicelli – oltre a tutti i collaboratori che stanno dando un grande aiuto per questa manifestazione, anche il sindaco di Squillace Vincenzo Zofrea, la sua amministrazione comunale e il delegato provinciale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, Salvatore Raccuglia, che sta organizzando a Lamezia Terme una giornata molto articolata”.

Alla giornata di domenica hanno aderito numerose federazioni ed enti di promozione sportiva.

"Si tratta di una giornata multidisciplinare che prevede – ha sottolineato Giorgio Scarfone, coordinatore del settore tecnico – il coinvolgimento di tutte le federazioni che hanno deciso di partecipare alle due ore di attività. Ognuna potrà dimostrare le potenzialità del proprio sport ai giovani partecipanti per veicolare quelli che sono gli obiettivi tipici dello sport stesso. Al nostro invito hanno risposto 27 federazioni con circa 650 atleti partecipanti".

All’incontro con la stampa erano inoltre presenti Giampaolo Mungo (fiduciario locale di Catanzaro), Sergio Servidone (fiduciario locale zona tirrenica) e Santino Mineo (fiduciario locale zona ionica).