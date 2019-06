Giovane 25enne ucciso vittima di un agguato a Avola Svola

AVOLA 12 GIUGNO - Andrea Pace, 25 anni, è stato ucciso questa notte ad Avola, nel Siracusano, con colpi d'arma da fuoco. Il giovane sarebbe stato vittima di un agguato intorno alle 3, raggiunto da diversi colpi di pistola. Inutili i soccorsi. La Procura coordina le indagini condotte dai carabinieri

Pace è stato ucciso davanti alla sua abitazione nella zona di via Negrelli. Era disoccupato, con qualche precedente penale, stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici. Ancora non è chiaro se ad attenderlo ci fosse uno o più killer: i proiettili lo hanno raggiunto in diverse parti del corpo è il 25enne è morto subito. I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza della zona e stanno raccogliendo le testimonianze degli amici con cui ha trascorso le ultime ore di vita.