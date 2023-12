Giovanni Nuti firma “Lirica Antica” la canzone originale della colonna sonora del film “Folle D’amore - Alda Merini” di Roberto Faenza in anteprima domani al Torino Film Festival

Domani, venerdì 1° dicembre, ci sarà la première al Torino Film Festival di “Folle d’amore - Alda Merini”, il film per la TV di Roberto Faenza, che racconta la biografia di una delle poetesse più amate di sempre. Il film, che andrà in onda su Rai1 nella primavera 2024, si conclude con “LIRICA ANTICA”, un brano interpretato e composto da GIOVANNI NUTI che ha musicato una delle poesie più famose e apprezzate della poetessa milanese.

La canzone “LIRICA ANTICA” (Nar International/Sagapò), testo di Alda Merini e la musica di Giovanni Nuti, è stata arrangiata e orchestrata dal maestro Adriano Pennino, che suona il pianoforte, con un quartetto d’archi composto da: Simone Rossetti Bazzaro - violino primo, Davide Santi - violino secondo, Marco Varisco - viola, Francesco Gliozzi - violoncello. Registrazione, mix e master a cura di Carlo Giardina presso il Bach Studio di Milano.

Coprodotto da Rai Fiction e Jean Vigo Italia, il nuovo film di Roberto Faenza, “Folle d’amore - Alda Merini” vede la sceneggiatura dello stesso Faenza e di Lea Tafuri, mentre la produzione è affidata a Elda Ferri. Il film verrà trasmesso su Rai1 a marzo 2024 le attrici protagoniste che interpretano il ruolo della poetessa sono Laura Morante e Rosa Diletta Rossi. Nel cast, anche Federico Cesari, Sofia D’Elia, Mariano Rigillo, Luca Cesa, Alessandro Fella, Giorgio Marchesi, Francesco Beggio e Ludovico Succio.

«È per me un onore e una gioia indescrivibile contribuire a questa opera cinematografica con una canzone originale da me composta e interpretata, una canzone che traduce in musica una meravigliosa poesia di Alda Merini - dichiara Giovanni Nuti - La mia collaborazione artistica con Alda è stata un viaggio straordinario che ha abbracciato ben sedici anni di pura ispirazione e condivisione creativa. Ora, questa esperienza viene coronata con la partecipazione alla colonna sonora di “Folle d'amore”, per la quale ho avuto il privilegio di musicare la sua poesia “LIRICA ANTICA”, un momento emozionante che conclude il film in modo magico e significativo. Ringrazio Roberto Faenza per avermi affidato questa responsabilità artistica e per il suo impegno straordinario nel portare sullo schermo la vita e l'eredità poetica di Alda Merini. I versi di Alda Merini sono un tesoro prezioso, e poter dare vita alle sue parole attraverso la musica è stato un compito che ho abbracciato con tutto il mio cuore e la mia anima».

Giovanni Nuti incontra Alda Merini nel 1993 e dalla loro collaborazione - che la poetessa definiva «matrimonio artistico» - sono nati diversi spettacoli che li vedono protagonisti insieme sul palcoscenico e numerose incisioni: Milva canta Merini (2004), ritorno discografico della “Rossa”, di cui GIOVANNI NUTI firma tutte le musiche; Poema della croce, una moderna opera sacra rappresentata anche nel Duomo di Milano e definita da Sua Eminenza card. Gianfranco Ravasi «opera di finissima e intensa esegesi musicale della grande poesia di Alda Merini»; Rasoi di seta, con 21 liriche della poetessa milanese musicate dal cantautore, tra cui “Poeti”, duetto con Simone Cristicchi; Una piccola ape furibonda, con otto testi inediti di Merini, pubblicato il 21 giugno 2010; Una pequeña abeja enfurecida, versione spagnola con la partecipazione di Lucia Bosè. Il 20 ottobre 2017 viene pubblicato il cofanetto Accarezzami musica - Il “Canzoniere” di Alda Merini, tutta la sua produzione con la poetessa milanese: 6 CD, 1 DVD, 114 canzoni, di cui 13 inedite, 21 brani con Alda Merini recitante e 29 duetti con artisti ospiti (Nar International/Sagapò).

Giovanni Nuti è un cantautore originario di Viareggio, milanese d’adozione, ha all’attivo 12 album. Nel 1989 l’album d’esordio Al parco dei silenzi (Ricordi): dieci canzoni, tra cui “Notti di miele” con testo di Enrico Ruggeri. Nel 1991 Giovanni Nuti (EMI), con la produzione artistica di Celso Valli e i testi di Paolo Recalcati. Tra i brani: “Non è poesia”, con cui partecipa a Sanremo sezione Novità nel 1991. Per Mango scrive con Paolo Recalcati “I sensi miei”. Nel 1995, è autore della canzone "Le voci di dentro", interpretata da Gloria, il brano vince a Sanremo il Premio della critica nuove proposte. Nel 1994 esce Disordinatevi (Mercury): nel CD una versione in musica della poesia “I sandali” di Alda Merini, grazie a ciò conosce la poetessa milanese. Nasce una profonda amicizia e un’intensa collaborazione artistica. Giovanni Nuti contribuisce a portare i versi di Alda Merini al pubblico attraverso la musica. Nella sua carriera ha realizzato con lei spettacoli e album significativi e ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui, nel 2018, il Premio Franco Enriquez - sezione Poesia e musica e, nel 2019, il New Renaissance Award come artista dell’anno. Giovanni Nuti ha cantato i versi di Alda Merini in Germania con Milva, in Spagna con Lucia Bosè e, in Italia, con Valentina Cortese, Monica Guerritore e Carla Fracci. Nel 2021 pubblica il volume Ho’oponopono in musica che contiene il CD con il mantra hawaiano del perdono, da lui musicato in 10 lingue. Nel 2022 è impegnato nello spettacolo “E io tra di loro - Giovanni Nuti in concerto tra Alda Merini e Milva”. Il 24 novembre 2023 pubblica “Una storia d’amore”, album omaggio a Luigi Tenco e Dalida, realizzato insieme a Grazia Di Michele.