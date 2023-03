Girifalco, domenica si andrà alla riscoperta del bosco Rimitello

Il NOSTRO bosco ha bisogno di tutti noi. Dall'incontro avuto con i nostri amministratori è emerso il fatto che tagliare circa 15 mila alberi (si, avete capito bene! 15 MILA!) a raso e con rilascio di matricine E' UNA SCELTA POLITICA ED ECONOMICA e non ha nulla a che vedere con una scelta AMBIENTALE e/o NATURALISTICA.

Noi crediamo che ognuno di noi debba fare la propria parte per cercare di impedire che questo scempio venga commesso. Ed è proprio per questo che DOMENICA 5 MARZO vi aspettiamo tutti in piazza Umberto I, alle ore 9:00, per salire tutti assieme presso il Bosco Rimitello e immergerci tra i suoi alberi, gustarne la bellezza e constatare con i nostri occhi l'immenso patrimonio naturalistico che si è deciso di abbattere.

Il comitato sta continuando a raccogliere le firme per bloccare il taglio. E' importante che ognuno di noi sia cosciente e responsabile dei luoghi che abita. Il tuo contributo può fare la differenza!