Giubileo delle Foranie Nord e Centro: Mons. Maniago esorta alla speranza nella Basilica dell’Immacolata

Celebrato a Catanzaro il Giubileo delle Foranie Nord e Centro nella Basilica dell’Immacolata: l’omelia di Mons. Maniago

CATANZARO – Nella Basilica dell’Immacolata, si è svolta la celebrazione del Giubileo delle foranie Catanzaro Nord e Catanzaro Centro. A presiedere l’Eucaristia è stato l’Arcivescovo Metropolita Mons. Claudio Maniago, che ha rivolto ai numerosi fedeli presenti un’omelia intensa e ricca di significato spirituale.

“Il Giubileo è un dono, non un evento da archiviare”, ha esordito l’Arcivescovo, esortando la comunità ad accogliere questo tempo straordinario con cuore aperto, come frutto dello Spirito Santo. “Non si tratta di un prodotto da scaffale da mettere in dispensa, ma di un’occasione per rimettere ordine nella propria vita, ripartendo dall’essenziale”.

Mons. Maniago ha ricordato il valore della domenica, giorno del Signore, come occasione privilegiata per incontrare Cristo attraverso la Parola e l’Eucaristia. “La Messa non è un obbligo da adempiere – ha sottolineato – ma un momento di nutrimento spirituale, un incontro desiderato con il Signore che ci parla personalmente e ci dona il pane della vita”.

In un passaggio particolarmente toccante, l’Arcivescovo ha rivolto lo sguardo al mondo ferito da guerre e ingiustizie, richiamando i fedeli al loro compito di custodi e testimoni della speranza: “Viviamo in un tempo che sembra volerci soffocare con notizie di disperazione, ma noi cristiani crediamo in quella piccola fiammella che vince le tenebre: la speranza che viene dal Cristo risorto”.

Ha poi citato le parole di Papa Francesco, ricordando che il Giubileo è un cammino per tutti i cristiani, chiamati ad essere “pellegrini nella speranza” e protagonisti della vita, non spettatori passivi.

In conclusione, Mons. Maniago ha affidato alla Vergine Maria, nel mese a lei dedicato, il cammino di fede della comunità, invocandola come madre e maestra nel custodire la speranza che non delude: Gesù Cristo.

L’incontro si è chiuso in un clima di profonda comunione e rinnovato entusiasmo, segno tangibile di una Chiesa Diocesana in cammino che desidera riscoprire le radici della propria fede per portarle nel cuore degli uomini e delle donne della nostra terra.

