Giulia Diamond, risplende tra cinema, calendario e live show

Il suo nome è già un brand internazionale, la sua immagine una dichiarazione di intenti. Il 2026 è l’anno della definitiva consacrazione mediatica di Giulia Diamond. Modella, influencer, performer, icona di sensualità, da oggi è anche protagonista sul grande schermo. Dietro il nome anagrafico Giulia Ceci c’è una professionista che ha scelto di esporsi, reinventarsi e dominare il gioco con intelligenza. Libera, impetuosa, avvolta da un’accattivante sensualità, Giulia Diamond ama provocare - ma con stile. Tra set internazionali e visibilità digitale, il suo brand è diventato un manifesto. Cinema, editoria fotografica e spettacolo dal vivo. Il 2026 la consacra come una delle figure più discusse e magnetiche del panorama adulto italiano. E non solo.

Al via le riprese di Delitto al Club Privè

Sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo film del regista Stefano Calvagna, intitolato “Delitto al Club Privè”. Nel cast, spicca il nome di Giulia Diamond al suo debutto cinematografico. Un passaggio importante nella carriera della performer: non più soltanto interprete dell’eros, ma presenza scenica capace di attraversare generi e linguaggi diversi.

Disponibile il nuovo calendario ufficiale

Parallelamente all’esperienza cinematografica, è disponibile il nuovo calendario di Giulia Diamond. Una raccolta di scatti in intimo e nudo che celebra un’esplosione di eleganza, femminilità ed eros. Non si tratta di semplici fotografie, ma di immagini studiate come veri quadri visivi, dove la luce scolpisce forme e intenzioni. Ogni posa racconta una donna consapevole del proprio potere, che ribalta cliché e mette al centro autodeterminazione e carisma.

Live al Penelope Sexy Disco

Un appuntamento prezioso per i fan e per chi vuole vivere un’esperienza fuori dall’ordinario. Venerdì 27 e sabato 28 febbraio Giulia Diamond sarà protagonista al “Penelope Sexy Disco” di Pontedera (PI). Due serate destinate a diventare leggendarie, dove spettacolo, interazione e glamour si fonderanno in un’atmosfera unica. Questo e molto altro è Giulia Diamond. Un’artista che divide, provoca, affascina. Un nome che brilla. Proprio come un diamante.

Per seguire Giulia Diamond: https://allmylinks.com/giuliadiamond

Per info sul calendario 2026, si può scrivere al contatto Telegram @GiulyRoma18

Per prenotarsi al Penelope Sexy Disco: https://www.penelopesexydisco.it/evento-giulia-diamond-pisa-febbraio/