Premier Giuseppe Conte, eviteremo aumento Iva. 'Salvini isolato anche da Orban'

ROMA 22 SETTEMBRE - Il vero risultato della manovra sarà evitare l'incremento dell' Iva. Ne è convinto il premier Conte. Intervistato ad Atreju da Bruno Vespa Conte dice che gli sembra 'praticabile' la proposta del ministro dell'Istruzione Fioramonti di trovare risorse tassando merendine, bibite gassate e aumentando i biglietti aerei. Mentre di Renzi afferma di non pensare che sia un 'demolition man' per il governo. Parlando della Lega, Conte ritiene che in Europa si è trovata isolata, anche da Orban.

Fonte immagine (Euronews)