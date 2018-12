Giustizia: è morto il procuratore capo di Vibo Valentia Giordano

VIBO VALENTIA, 27 DICEMBRE - E' morto questa sera, nella sua casa di Rende, il capo della procura di Vibo Valentia, Bruno Giordano. Aveva 66 anni e da circa un anno lottava contro un male incurabile. Prima di arrivare all'ufficio giudiziario di Vibo, Giordano era stato per 8 anni alla guida della procura di Paola, e, in precedenza, procuratore aggiunto a Palmi e sostituto procuratore a Reggio Calabria. Proprio a Reggio Calabria, come pm, era stato titolare delle inchieste sugli omicidi eccellenti dell'ex presidente delle Ferrovie dello Stato, Lodovico Ligato (ucciso nel 1989 a Bocale), e del sostituto procuratore generale della Cassazione, Antonino Scopelliti, ucciso nell'agosto del 1991 a Campo Calabro prima che si apprestasse a rappresentare l'accusa nel maxi-processo a Cosa Nostra. Bruno Giordano era al vertice della procura di Vibo Valentia dal marzo 2017, quando aveva preso il posto di Mario Spagnuolo, attuale procuratore di Cosenza.