Giusy Iemma e Catanzaro accolgono Italia-Polonia Under 20: una vetrina per il calcio e la cultura calabrese

La Vicesindaca Celebra Giusy Iemma l'evento come Un'opportunità unica per mostrare la passione Ssportiva e culturale della Cittàì

Nota di Giusy Iemma, vicesindaca di Catanzaro

Un momento importante per la nostra città di Catanzaro. Oggi lo stadio "Ceravolo," recentemente riammodernato in tempi record, ospiterà la partita tra Italia e Polonia Under 20 dalle ore 18.00

È un grande onore per noi accogliere questi giovani talenti nel cuore della Calabria, dimostrando all'Italia che Catanzaro è una città che sa accogliere e celebrare il calcio in tutte le sue forme. Siamo orgogliosi di offrire il nostro stadio appena riammodernato, che ora soddisfa tutti gli standard necessari per ospitare eventi di questa portata.

Questa struttura non solo rappresenta un luogo in cui vengono celebrate le imprese del nostro amato Catanzaro e in cui la nostra tifoseria sempre esemplare esalta i colori giallorossi, ma è anche un luogo in cui il calcio giovanile può prosperare. È un punto d'incontro per i giovani talenti che sognano di diventare i campioni di domani. Per questo vorrei sottolineare l'importanza del calcio giovanile. Questi giovani atleti sono il futuro del calcio, e la politica deve sostenerli, incoraggiarli e ispirarli a dare il massimo. Lavorando in sinergia possiamo contribuire a creare un ambiente favorevole allo sviluppo dei talenti calcistici di domani.

La partita di oggi non è solo un'occasione per noi di mostrare il nostro amore per il calcio, ma è anche un'opportunità per esporre la bellezza, la storia e la cultura inclusiva della nostra città a chi viene da fuori.

Catanzaro è pronta a dimostrare al Paese la sua passione per il calcio, il suo spirito di accoglienza e il suo impegno per il futuro dello sport.

Una giornata importante resa possibile soprattutto grazie a Saverio Mirarchi, Presidente LND Comitato Regionale Calabria FIGC, per la "Settimana Azzurra", nonché a Floriano Noto, presidente dell'Us Catanzaro, per il suo prezioso contributo.