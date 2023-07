Gli Angeli del Fango: La Generazione Z al Soccorso dell'Emilia-Romagna

I giovani della generazione Z, noti come "angeli del fango", stanno dimostrando la loro importanza nel soccorso delle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna. Nonostante vengano spesso descritti in modo negativo, si stanno rivelando indispensabili nella pulizia e nel ripristino delle strade invase dal fango dopo la tragica esondazione del fiume Savio.

In gruppi composti da centinaia di persone, giovani e meno giovani, armati di pale, vanghe e stivali di plastica, stanno liberando le strade dalla melma e offrendo aiuto a coloro che devono sgomberare locali allagati.

Questa situazione si verifica non solo a Cesena, ma anche in altre città alluvionate come Forlì, Faenza e molti altri antichi borghi. Durante il giorno e la sera, numerosi esercenti offrono gratuitamente ristoro a coloro che lavorano sul campo.

I fast food sono aperti e diventano luoghi di incontro per centinaia di giovani sporchi di terra e fango, sembrando celebrare un rituale collettivo che guarda al futuro. È probabile che persino Secondo Casadei, da qualche parte lassù, stia intonando le note di quel famoso brano, uno dei più celebri al mondo. (Immagine dal web).