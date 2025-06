Gli Azzurri del Calcio Balilla Paralimpico in Spagna per difendere il titolo mondiale

Tempo di lettura: ~2 min

20 giugno 2025 - Dopo lo straordinario trionfo ai Mondiali di Nantes nel 2022, la Nazionale Italiana Paralimpica di Calcio Balilla è pronta a rimettersi in gioco per provare a ripetersi nella storia di questo straordinario sport.

Dal 23 al 29 giugno 2025 gli Azzurri saranno a Saragozza in Spagna per prendere parte ai Campionati del Mondo ITSF, con il desiderio e la volontà di provare a confermarsi ai vertici.

“La nostra Nazionale è la massima espressione del Calcio Balilla Paralimpico tricolore, formata dai migliori atleti provenienti da tutta Italia – ha dichiarato Francesco Bonanno, presidente della FPICB e recentemente nominato vicepresidente dell’ITSF –. Abbiamo un gruppo affiatato, uniti da passione, impegno e spirito di squadra. Indossare la maglia azzurra, per ciascuno di loro, non è solo motivo d’orgoglio, ma una responsabilità da vivere con il massimo impegno e dedizione”.

A guidare la squadra ci sarà uno staff tecnico preparato e competente di alto livello: Giovanni Braconi (coach), Francesca Aragona (coach femminile) e Michele Nasti (allenatore) coordinano la preparazione degli atleti, con il supporto del team manager Luca Bruno, della fisioterapista Teresa Franco e del preparatore atletico Mirko Ferri.

Gli atleti convocati per l’appuntamento mondiale sono: Angelita Alves, Maria Luigia Civili, Vito Loris Bonaldo, Corrado Montecaggi, Daniele Riga, Paolo De Florio, Domenico Smario, Francesco Bonanno, Luigi Iannone, Francesco Perin, Giacomo Paolo Rossi, Roberto Silvestro, Francesco Valente e Gianluca Vuodo.

“Ognuno di loro – aggiunge Bonanno – sarà portavoce non solo della massima espressione di tecnica e talento, ma proverà a dimostrare quanto lo sport sia un linguaggio universale, capace di unire, ispirare e abbattere ogni barriera. Il nostro movimento è in crescita, lo dimostrano i risultati, e abbiamo creato un gruppo unito che si è allenato con determinazione e concentrazione. Siamo pronti a scendere in campo per vivere ancora una volta forti emozioni”.

