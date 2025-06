“Gourm.eat Pizza e Food” si trasferisce al mare: nasce il Marina Blu Restaurant a Montepaone Lido

Tempo di lettura: ~2 min

MONTEPAONE LIDO – L’eccellenza gastronomica si sposta in riva al mare. A partire da oggi, venerdì 13 giugno, il celebre ristorante “Gourm.eat Pizza e Food” di Catanzaro nel quartiere Lido dà il via alla sua nuova avventura estiva presso la suggestiva location del Marina Blu, sul lungomare di Montepaone Lido. Un trasferimento temporaneo, ma ricco di gusto, che promette di regalare emozioni culinarie uniche nella cornice incantevole della costa jonica.

A soli tre anni dall’apertura, Gourm.eat si è imposto come punto di riferimento per la cucina artigianale e di qualità nel capoluogo calabrese, con piatti sempre curati e una proposta gastronomica in continua evoluzione. Il ristorante, noto per i suoi ingredienti selezionati e le presentazioni raffinate, si prende una pausa estiva dalla sede in viale Crotone per far vivere ai propri clienti una nuova esperienza gastronomica fronte mare.

Dietro i fornelli del nuovo Marina Blu Restaurant, lo chef Armando Rotundo è pronto a stupire i palati più esigenti con nuovi menu di pesce, creativi e ricercati. Accanto a lui, Luca Auletta, maestro pizzaiolo, proporrà pizze dai sapori sempre innovativi, esaltate da impasti leggeri e topping selezionati.

Ma non solo gourmet: il Marina Blu punta anche a valorizzare la cucina tradizionale calabrese, per soddisfare ogni gusto e accogliere con calore tanto i clienti affezionati quanto i nuovi visitatori, tra cui villeggianti e turisti in cerca di sapori autentici.

La nuova apertura è prevista per le ore 19:00 e le prenotazioni sono già attive ai numeri 345 6422747 e 339 1962516. Il personale, cordiale e attento, sarà a disposizione per garantire un’esperienza rilassante e indimenticabile a pochi passi dal mare.

A rendere ancora più dolce la serata, le creazioni della pasticceria “Dolci Emozioni”, che accompagneranno i clienti in un viaggio di gusto tra dessert raffinati e sapori genuini.

Il Marina Blu Restaurant vi aspetta a Montepaone Lido per un’estate di gusto, sorrisi e tramonti sul mare.

