Governo: Boccia, lavoro e giovani siano priorità. Lanciare proposte e idee per crescita Paese

PESCARA, 9 LUGLIO - "È un momento in cui si possono lanciare proposte e idee per la crescita del paese, rimettendo, secondo il nostro punto di vista, il lavoro, l'incremento occupazionale e un grande piano di inclusione giovani, al centro dell'attenzione del Paese". Lo afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'assemblea dei soci di Confindustria Chieti Pescara, in corso all'Aurum del capoluogo adriatico, a proposito dell'incontro con le parti sociali convocato per lunedì prossimo al Viminale. "È un momento in cui, insieme alle altre categorie, presenteremo quelle che sono le proposte all'attenzione del Governo", conclude il leader degli industriali.