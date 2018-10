Governo: Di Maio, impennata spread dopo insediamento di Conte

ROMA, 7 OTTOBRE - "Tutti stanno scoprendo lo spread nelle ultime settimane che in realta' si e' impennato il giorno successivo all'insediamento del governo Conte. Esiste quindi un pregiudizio nei nostri confronti anche se devo dire che i mercati stanno comportando molto meglio di alcuni commissari europei che sono in campagna elettorale e tra l'altro rappresentano partiti in forte difficolta'".

Lo ha detto ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a Potenza a margine di un incontro con gli imprenditori. "Dopo le elezioni del marzo del 2019 ci sara' un terremoto tale in Europa che i rapporti deficit pil, i tetti del 3% saranno sotterrati da centinaia di milioni di voti dei cittadini europei", ha aggiunto Di Maio.