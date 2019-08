Governo: Giuseppe Conte sblocca trattativa M5S-PD. Conferimento incarico Mattarella entro domani

ROMA, 28 AGOSTO - Trattativa di governo a singhiozzo tra M5s e Pd. Ieri prima lo sblocco su Conte premier, poi nuova frenata sulle ipotesi Di Maio vice e voto su Rousseau. Oggi pomeriggio i big da Mattarella per le consultazioni: Pd alle 16, Fi alle 17, Lega alle 18 e M5s alle 19. Il conferimento dell'incarico è previsto tra stasera e domani. Intanto per Conte c'è anche l'endorsement di Trump: "Un uomo molto talentuoso che spero resti premier".

Marco Travaglio

LE TELEFONATE Salvini-Zingaretti

Prima telefonata:

Salvini - “io faccio cadere il governo ma tu sei d'accordo con me, non fate il governo con i 5 stelle e andiamo alle elezioni?”

Zingaretti - “Si si, non ti preoccupare, andiamo al voto!”

Seconda telefonata:

Salvini - “oh mi assicuri che nemmeno Renzi farà il governo con i 5 stelle?”

Zingaretti - “Si si, non ti preoccupare, anche Renzi è d'accordo con me!”