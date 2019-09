Governo: notte di lavoro per Conte bis, stamani squadra al colle verso Di Maio

ROMA 4 SETTEMBRE - Notte di lavoro per Conte, che con tutta probabilità salirà stamattina da Mattarella per presentare la sua squadra di governo. Si va verso Di Maio agli Esteri e Franceschini alla Difesa. In discussione ancora invece il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Ieri intanto anche gli iscritti su Rousseau hanno dato il loro sì a un esecutivo M5s-Pd, con un plebiscito del 79,3%. "Sono stato un ingenuo: ho sottovalutato la fame di potere e poltrone, ma prima o poi la parola tornerà al popolo", commenta da parte sua Salvini.

Fonte immagine (Valledaostaglocal.it)